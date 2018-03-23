Задержали юношу, которого подозревают в убийстве экс-депутата
В Запорожье задержали преступника, от рук которого, предположительно, погиб 35-летний экс-депутат Генического райсовета Константин Гурулев.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Как выяснили правоохранители, 17-летний житель Запорожья 10 марта дважды ударил экс-депутата в лицо. Сделал он это, чтобы украсть у него мобильный телефон.
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В результате пострадавший мужчина упал на землю, а 14 марта скончался, не оправившись от полученных травм.
Добавим, ранее полиция классифицировала смерть экс-депутата Гурулева как несчастный случай.
Источник: 24 Канал
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