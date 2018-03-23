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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

Задержали юношу, которого подозревают в убийстве экс-депутата

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Задержали вероятного преступника
Задержали вероятного преступника / Фото из открытых источников

В Запорожье задержали преступника, от рук которого, предположительно, погиб 35-летний экс-депутат Генического райсовета Константин Гурулев.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как выяснили правоохранители, 17-летний житель Запорожья 10 марта дважды ударил экс-депутата в лицо. Сделал он это, чтобы украсть у него мобильный телефон.

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В результате пострадавший мужчина упал на землю, а 14 марта скончался, не оправившись от полученных травм.

Добавим, ранее полиция классифицировала смерть экс-депутата Гурулева как несчастный случай.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Запорожья
Источник: 24 Канал
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