В Одессе из-за сильного ветра на женщину упало дерево, она погибла: фото

В Одессе 24 февраля сильно ухудшилась погода – шквальный ветер валит деревья, билборды и срывает крыши. К сожалению, из-за непогоды погибла молодая девушка, на которую в центре города упало дерево.

Несчастный случай произошел на пересечении улицы Нежинской и переулка Маланова, пишет местное издание "Думская".

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Шквальный ветер повалил огромный ствол на женщину, которая стояла возле дерева. Она погибла на месте. По предварительным данным, женщине было около 60 лет.



В центре Одессы дерево убило 60-летнюю женщину / фото из телеграма (18+)

Сейчас на место происшествия приехали медики, правоохранители и сотрудники ГСЧС.



В Одессе шквальный ветер повалил дерево на женщину



В Одессе на женщину упало дерево / фото из телеграма



В центре Одессы на женщину упало дерево, она погибла

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Отметим, в понедельник в Одессе бушует шквальный ветер с порывами 25-28 метров в секунду. Непогода повалила десятки деревьев и билбордов по городу, срывает крыши с домов. Некоторые покрытия падают на припаркованные автомобили.

Мощный ветер наделал беды в Одессе / фото Думская

Кроме того, сильный ветер вызвал шторм на Черном море. Там высота волн достигает 3-4 метра, из-за чего частично затопило Окружную дорогу.

Шторм на Черном море в Одессе: видео

Шквальный ветер наделал беды в Одессе: видео