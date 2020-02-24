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      В Одессе из-за сильного ветра на женщину упало дерево, она погибла: фото

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      Из-за мощного ветра в Одессе погибла девушка / Фото из Telegram

      В Одессе 24 февраля сильно ухудшилась погода – шквальный ветер валит деревья, билборды и срывает крыши. К сожалению, из-за непогоды погибла молодая девушка, на которую в центре города упало дерево.

      Несчастный случай произошел на пересечении улицы Нежинской и переулка Маланова, пишет местное издание "Думская".

      Важно: Снегопады, гололедица и порывы ветра: в Украине объявили штормовое предупреждение

      Шквальный ветер повалил огромный ствол на женщину, которая стояла возле дерева. Она погибла на месте. По предварительным данным, женщине было около 60 лет.


      В центре Одессы дерево убило 60-летнюю женщину / фото из телеграма (18+)

      Сейчас на место происшествия приехали медики, правоохранители и сотрудники ГСЧС.


      В Одессе шквальный ветер повалил дерево на женщину


      В Одессе на женщину упало дерево / фото из телеграма


      В центре Одессы на женщину упало дерево, она погибла

      ​К теме: из-за непогоды в Украине обесточен 251 населенный пункт: какие области пострадали больше всего

      Отметим, в понедельник в Одессе бушует шквальный ветер с порывами 25-28 метров в секунду. Непогода повалила десятки деревьев и билбордов по городу, срывает крыши с домов. Некоторые покрытия падают на припаркованные автомобили.

      Мощный ветер наделал беды в Одессе / фото Думская

      Кроме того, сильный ветер вызвал шторм на Черном море. Там высота волн достигает 3-4 метра, из-за чего частично затопило Окружную дорогу.

      Шторм на Черном море в Одессе: видео

       

      Шквальный ветер наделал беды в Одессе: видео

       

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Полиция Жертвы Шторм в Одессе Непогода в Украине Новости Одессы
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