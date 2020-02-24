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      Из-за непогоды в Украине обесточен 251 населенный пункт: какие области пострадали больше всего

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      Непогода в Украине / Скриншот из видео

      Из-за осадков и порывов ветра 24 февраля без электроэнергии остался 251 населенный пункт в семи областях Украины. Бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения. В "Укрзализныце" зафиксировали падение деревьев на рельсы и нависание ветвей на линиях электропередач.

      Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Ночью в Карпатах был значительный снег, сильная метель, на дорогах снежные заносы, гололедица и порывы ветра 40 м / с.

      К теме: Снегопады, гололед и порывы ветра: в Украине объявили штормовое предупреждение

      Какие регионы остались без света:

      • 70 населенных пунктов во Львовской области,
      • 69 – в Ивано-Франковской,
      • 65 — в Тернопольской,
      • 23 — в Волинской,
      • 12 — в Черновецкой,
      • 11 — в Житомирской
      • 1 — в Ровненской.

      В то же время, последствия непогоды ощутили и пассажиры поездов на Львовщине:

      • № 49 Киев – Трускавец,
      • № 602 Львов – Солотвино,
      • № 81 Ужгород – Киев,
      • № 29 Ужгород – Киев,
      • № 141 Бахмут – Львов, а также нескольких пригородных поездов.

      В "Укрзализныце" призвали пассажиров внимательно следить за объявлениями на вокзалах относительно возможных изменений в расписании движения поездов.

      Что известно о непогоде в Украине

      В Украину пришли циклоны "Ксантиппа" и "Юлия", из-за чего погода серьезно ухудшилась. Синоптики уже объявили штормовое предупреждение на 24 февраля.

      24 февраля во всех областях будет ветрено – порывы будут достигать 17-22 метров в секунду, а места мы даже 25-28 метров в секунду. Днем на Левобережье прогнозируют значительные осадки – мокрый снег и снег.

      В такую ​​погоду синоптики призывают быть осторожными и стараться обходить билборды, шаткие конструкции и старые деревья.

      Затронут циклоны и южные области Украины, из-за чего на Черном и Азвоском морях возможны штормы. Так, в северо-западных районах Черного моря прогнозируют ветер с порывами 25-28 метров в секунду, из-за чего высота волн достигнет 3-4 метра. На Азовском море ветер будет такой же силы, но волны будут меньше – 1,5-2 метра.

      Важно! В случае возникновения опасности звоните в Службу спасения "101".

      Какой будет погода в феврале?
      Погода в феврале 2020 года будет аномально теплой, без сильных морозов и снегопадов. Средняя температура воздуха по Украине будет колебаться в пределах 0-3 градусов мороза, а на юге, Закарпатье и Прикарпатье – 0-3 градусов тепла. Однако украинцам будут часто досаждать дожди и мокрый снег.

      В конце февраля в Украину придет ощутимое потепление: снег и мокрый снег перейдут в дожди, а столбики термометров покажут плюсовую температуру – +4 +7 градусов.

      Снегопады, гололедица и порывы ветра: в Украине объявили штормовое предупреждение
      сегодня
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Железная дорога Укрзализниця Электроэнергия Погода Непогода в Украине
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