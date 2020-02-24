Из-за непогоды в Украине обесточен 251 населенный пункт: какие области пострадали больше всего

Из-за осадков и порывов ветра 24 февраля без электроэнергии остался 251 населенный пункт в семи областях Украины. Бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения. В "Укрзализныце" зафиксировали падение деревьев на рельсы и нависание ветвей на линиях электропередач.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Ночью в Карпатах был значительный снег, сильная метель, на дорогах снежные заносы, гололедица и порывы ветра 40 м / с.

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Какие регионы остались без света:

70 населенных пунктов во Львовской области,

69 – в Ивано-Франковской,

65 — в Тернопольской,

23 — в Волинской,

12 — в Черновецкой,

11 — в Житомирской

1 — в Ровненской.

В то же время, последствия непогоды ощутили и пассажиры поездов на Львовщине:

№ 49 Киев – Трускавец,

№ 602 Львов – Солотвино,

№ 81 Ужгород – Киев,

№ 29 Ужгород – Киев,

№ 141 Бахмут – Львов, а также нескольких пригородных поездов.

В "Укрзализныце" призвали пассажиров внимательно следить за объявлениями на вокзалах относительно возможных изменений в расписании движения поездов.

Что известно о непогоде в Украине

В Украину пришли циклоны "Ксантиппа" и "Юлия", из-за чего погода серьезно ухудшилась. Синоптики уже объявили штормовое предупреждение на 24 февраля.

24 февраля во всех областях будет ветрено – порывы будут достигать 17-22 метров в секунду, а места мы даже 25-28 метров в секунду. Днем на Левобережье прогнозируют значительные осадки – мокрый снег и снег.

В такую ​​погоду синоптики призывают быть осторожными и стараться обходить билборды, шаткие конструкции и старые деревья.

Затронут циклоны и южные области Украины, из-за чего на Черном и Азвоском морях возможны штормы. Так, в северо-западных районах Черного моря прогнозируют ветер с порывами 25-28 метров в секунду, из-за чего высота волн достигнет 3-4 метра. На Азовском море ветер будет такой же силы, но волны будут меньше – 1,5-2 метра.

Важно! В случае возникновения опасности звоните в Службу спасения "101".

Какой будет погода в феврале?

Погода в феврале 2020 года будет аномально теплой, без сильных морозов и снегопадов. Средняя температура воздуха по Украине будет колебаться в пределах 0-3 градусов мороза, а на юге, Закарпатье и Прикарпатье – 0-3 градусов тепла. Однако украинцам будут часто досаждать дожди и мокрый снег.



В конце февраля в Украину придет ощутимое потепление: снег и мокрый снег перейдут в дожди, а столбики термометров покажут плюсовую температуру – +4 +7 градусов.