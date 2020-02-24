Через негоду в Україні знеструмлено 251 населений пункт: які області постраждали найбільше

Через опади та пориви вітру 24 лютого без електроенергії залишився 251 населений пункт у семи областях України. Бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання. В "Укрзалізниці" зафіксували також падіння дерев на рейки і нависання гілок на лініях електропередач.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вночі у Карпатах був значний сніг, сильна хуртовина, на дорогах снігові замети, ожеледиця та пориви вітру 40 м/с.

До теми: Снігопади, ожеледиця і пориви вітру: в Україні оголосили штормове попередження

Які регіони залишились без світла:

70 населених пунктів у Львівській області,

69 — в Івано-Франківській,

65 — у Тернопільській,

23 — у Волинській,

12 — у Чернівецькій,

11 — у Житомирській

1 — у Рівненській.

Водночас, наслідки негоди відчули й пасажири потягів на Львівщині:

№ 49 Київ – Трускавець,

№ 602 Львів – Солотвино,

№ 81 Ужгород – Київ,

№ 29 Ужгород – Київ,

№ 141 Бахмут – Львів, а також кількох приміських поїздів.

В "Укрзалізниці" закликали пасажирів уважно стежити за оголошеннями на вокзалах щодо можливих змін у розкладі руху поїздів.

Що відомо про негоду в Україні

В Україну прийшли циклони Ксантипп і Юлія, через що погода серйозно погіршилась. Синоптики вже оголосили штормове попередження на 24 лютого.

24 лютого у всіх областях буде вітряно – пориви сягатимуть 17 – 22 метрів за секунду, а місця ми навіть 25 – 28 метрів за секунду. Вдень на Лівобережжі прогнозують значні опади – мокрий сніг та сніг.

У таку погоду синоптики закликають бути обережними і намагатися оминати білборди, хиткі конструкції та старі дерева.

Зачеплять циклони і південні області України, через ще на Чорному та Азвоського морях ймовірні шторми. Так, у північно-західних районах Чорного моря прогнозують вітер з поривами 25 – 28 метрів за секунду, через що висота хвиль сягатиме 3 – 4 метри. На Азовському морі вітер буде такої ж сили, але хвилі будуть меншими – 1,5 – 2 метри.

Важливо! У разі виникнення небезпеки телефонуйте до Служби порятунку "101".

Якою буде погода у лютому ?Погода у лютому 2020 року буде аномально теплою, без лютих морозів і снігопадів. Середня температура повітря по Україні коливатиметься у межах 0-3 градусів морозу, а на Півдні, Закарпатті та Прикарпатті – 0+3 градусів тепла. Проте українцям часто докучатимуть дощі та мокрий сніг.



Наприкінці лютого в Україну прийде відчутне потепління: сніг і мокрий сніг перейдуть у дощі, а стовпчики термометрів покажуть плюсову температуру – +4+7 градусів.