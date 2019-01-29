В центре Ровно взорвался киоск с шаурмой: есть пострадавшие

В Ровно на рынке "Здолбуновский" в центре города прогремел взрыв в киоске, где готовили шаурму. В результате инцидента пострадали два человека, которые находились внутри. Их госпитализировали.

По данным спасателей, взорвался станок по запеканию шаурмы. Читайте также: На Днепровском коксохиме произошел взрыв и пожар: пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии После этого загорелась внутренняя обшивка киоска. Но поскольку площадь была невелика – всего 1 квадратный метр – возгорание удалось ликвидировать до приезда ГСЧС-ников своими силами при помощи огнетушителя. Окончательная причина взрыва устанавливается.

