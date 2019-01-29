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      В центре Ровно взорвался киоск с шаурмой: есть пострадавшие

      64 Читати новину українською
      Взрыв на рынке в Ровно
      Взрыв на рынке в Ровно / ГСЧС

      В Ровно на рынке "Здолбуновский" в центре города прогремел взрыв в киоске, где готовили шаурму. В результате инцидента пострадали два человека, которые находились внутри. Их госпитализировали.

      По данным спасателей, взорвался станок по запеканию шаурмы.

      Читайте также: На Днепровском коксохиме произошел взрыв и пожар: пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии

      После этого загорелась внутренняя обшивка киоска. Но поскольку площадь была невелика – всего 1 квадратный метр – возгорание удалось ликвидировать до приезда ГСЧС-ников своими силами при помощи огнетушителя.

      Окончательная причина взрыва устанавливается.


       

      Теги: Новости Украины ГСЧС Ровно Взрыв
      Источник: 24 Канал
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