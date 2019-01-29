У центрі Рівного вибухнув кіоск з шаурмою: є постраждалі
У Рівному на ринку "Здолбунівський" у центрі міста пролунав вибух у кіоску, де готували шаурму. Внаслідок інциденту постраждали двоє людей, які перебували всередині. Їх госпіталізували.
За даними рятувальників, вибухнув верстат по запіканню шаурми.
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Після цього загорілась внутрішня обшивка кіоску. Та оскільки площа була невелика – всього 1 квадратний метр – займання вдалось ліквідувати до приїзду ДСНСників своїми силами за домопогою вогнегасника.
Остаточна причина вибуху наразі встановлюється.
Джерело: 24 Канал
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