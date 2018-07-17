В центре Ровно застрелили предпринимателя: появилось фото
Днем 17 июля на улице Небесной Сотни в Ровно застрелили местного частного предпринимателя.
Как пишет местное издание "Ровно Вечерний", это произошло примерно в 13:00 во вторник.
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В это время полиции поступило сообщении о стрельбе на улице Небесной Сотни.
Тело человека с огнестрельным ранением обнаружили на парковке между автомобилями
По данным местных СМИ, погибшим является 42-летний ровенский частный предприниматель Валентин Загороднюк.
В ночь на 16 июля стрельба возле ночного клуба произошла во Львове.
Источник: 24 Канал
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