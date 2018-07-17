В центре Ровно застрелили предпринимателя: появилось фото

Днем 17 июля на улице Небесной Сотни в Ровно застрелили местного частного предпринимателя.

Как пишет местное издание "Ровно Вечерний", это произошло примерно в 13:00 во вторник.

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В это время полиции поступило сообщении о стрельбе на улице Небесной Сотни.

Тело человека с огнестрельным ранением обнаружили на парковке между автомобилями

По данным местных СМИ, погибшим является 42-летний ровенский частный предприниматель Валентин Загороднюк.

В ночь на 16 июля стрельба возле ночного клуба произошла во Львове.