У центрі Рівного застрелили підприємця: з'явилось фото
Вдень 17 липня на вулиці Небесної Сотні у Рівному застрелили місцевого приватного підприємця.
Як пише місцеве видання "Рівне Вечірнє", це сталось приблизно о 13:00 у вівторок.
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У цей час поліції надійшло повідомленні про стрілянину на вулиці Небесної Сотні.
Тіло особи з вогнепальним пораненням виявили на парковці поміж автомобілями
За даними місцевих ЗМІ, загиблим є 42-річний рівненський приватний підприємець Валентин Загороднюк.
В ніч на 16 липня стрілянина біля нічного клубу сталась у Львові.
Джерело: 24 Канал
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