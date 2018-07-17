У центрі Рівного застрелили підприємця: з'явилось фото

Вдень 17 липня на вулиці Небесної Сотні у Рівному застрелили місцевого приватного підприємця.

Як пише місцеве видання "Рівне Вечірнє", це сталось приблизно о 13:00 у вівторок.

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У цей час поліції надійшло повідомленні про стрілянину на вулиці Небесної Сотні.

Тіло особи з вогнепальним пораненням виявили на парковці поміж автомобілями

За даними місцевих ЗМІ, загиблим є 42-річний рівненський приватний підприємець Валентин Загороднюк.

В ніч на 16 липня стрілянина біля нічного клубу сталась у Львові.