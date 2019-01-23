В центре Тернополя дотла выгорел троллейбус: фото

В среду, 23 января, в центре Тернополя на улице Руська загорелся троллейбус. До приезда пожарных транспорт изнутри выгорел дотла.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Тернопольской области.

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"В 13:31 на номер экстренного вызова "101" поступило сообщение о возгорании троллейбуса. В короткие сроки пожарные остановили распространение пламени, а уже в 13:49 – полностью ликвидировали пожар. Вероятная причина возгорания транспортного средства – короткое замыкание электросети", – отметили в службе.

Погибших и пострадавших нет.

Сейчас устанавливают обстоятельства происшествия и размер убытков.



В Тернополе сгорел троллейбус

В Тернополе сгорел троллейбус

В Тернополе сгорел троллейбус

В Тернополе сгорел троллейбус