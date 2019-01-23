У центрі Тернополя вщент вигорів тролейбус: фото

У середу, 23 січня, у центрі Тернополя на вулиці Руська загорівся тролейбус. До приїзду пожежників зсередини транспорт вщент вигорів.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Тернопільській області.

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"О 13:31 на номер екстреного виклику "101" надійшло повідомлення про загорання тролейбуса. В короткі терміни вогнеборці зупинили поширення полум’я, а вже о 13:49 – повністю ліквідували пожежу. Ймовірна причина загорання транспортного засобу – коротке замикання електромережі", – зазаначили у службі.

Загиблих і постраждалих немає.

Наразі встановлюють обставини події і розмір збитків.



У Тернополі згорів тролейбус



У Тернополі згорів тролейбус



У Тернополі згорів тролейбус



У Тернополі згорів тролейбус