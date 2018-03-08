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В Чехии во время инаугурации Земана депутаты демонстративно покинули церемонию

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Инаугурация Земана
Инаугурация Земана / Фото из свободных сетей

В четверг, 8 марта, в Чехии во время торжественной церемонии инаугурации президента Милоша Земана на второй срок группа депутатов парламента демонстративно вышла из зала. Сделано это было в знак протеста против нападения Земана на общественное Чешское телевидение и некоторых журналистов.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Издание уточнило, что приняв присягу в средневековом Владиславском зале Пражского града, Земан раскритиковал Чешское телевидение за якобы приверженность ныне оппозиционной правоцентристской партии "TOP 09". Кроме того, президент Чехии обрушился с критикой и на журналистов нескольких частных СМИ.

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В ответ на слова Земана зал покинула группа депутатов обеих палат парламента Чехии от "TOP 09" и еще двух правых или правоцентристских партий, которые тоже сегодня находятся в оппозиции.

В интервью прессе и в соцсетях депутаты заявили, что причиной их протеста было именно нападение Земана на независимые СМИ, в первую очередь на ведущую в стране общественную телекомпанию.

Отмечается, что чешское телевидение и другие раскритикованные Земаном СМИ отвергли его обвинения в "манипуляции общественностью и необъективности" и осудили нападения президента Чехии на СМИ.

Напомним, в января 2018 года Милоша Земана второй раз избрали президентом Чехии. Во втором туре президентских выборов Земан победил своего крупнейшего соперника Иржи Драгоша.

Теги: Новости политики протесты СМИ Чехия
Источник: 24 Канал
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