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В Чехії під час інавгурації Земана депутати демонстративно покинули церемонію

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Інавгурація Земана
Інавгурація Земана / Фото з вільних мереж

В четвер, 8 березня, в Чехії під час урочистої церемонії інавгурації президента Мілоша Земана на другий термін група депутатів парламенту демонстративно вийшла із зали. Зроблено це було на знак протесту проти нападу Земана на громадське Чеське телебачення і деяких журналістів.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Видання уточнило, що склавши присягу в середньовічному Владиславському залі Празького граду, Земан розкритикував Чеське телебачення за нібито прихильність до нині опозиційної правоцентристської партії "TOP 09". Крім того, президент Чехії накинувся з критикою і на журналістів кількох приватних ЗМІ.

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У відповідь на слова Земана залу покинула група депутатів обох палат парламенту Чехії від "TOP 09" і ще двох правих чи правоцентристських партій, які теж на сьогодні перебувають в опозиції.

В інтерв’ю пресі та в соцмережах депутати заявили, що причиною їхнього протесту був саме напад Земана на незалежні ЗМІ, в першу чергу на провідну в країні громадську телекомпанію.

Зазначається, що чеське телебачення та інші розкритиковані Земаном ЗМІ відкинули його звинувачення в "маніпуляції громадськістю і необ’єктивності" та засудили напади президента Чехії на ЗМІ.

Нагадаємо, в січні 2018 року Мілоша Земана вдруге обрали президентом Чехії. У другому турі президентських виборів Земан переміг свого найбільшого суперника Їржі Драгоша.

Теги: Новини політики протести ЗМІ Чехія
Джерело: 24 Канал
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