В Чехии ввели карантин по всей стране и строгие ограничения на передвижения
Из-за угрозы распространения коронавируса в Чехии ввели карантин на всей территории страны. Ряд существенных ограничений направлены на уменьшения контактов между людьми в нерабочее время, будут действовать эти ограничения с 16 до 24 марта.
О новых ограничениях в стране рассказало в фейсбуке посольство Украины в Чехии.
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Правительство Чехии определил четкий перечень, в котором прописано, куда можно ходить в период карантина:
- На работу.
- В гости к семье или близких.
- В магазин за продуктами, бытовой химией, кормом для животных.
- В аптеки, банки, на почту и к АЗС.
- Для помощи другим людям.
- В неотложных ситуациях – в государственные учреждения.
Скопление людей на улице или в магазинах – запрещено.
Работа несертифицированных служб такси (например, Uber) в Чехии также запрещена. Причина в том, что в Праге больной коронавирусом водитель Uber возил пассажиров, из-за чего пришлось изолировать 90 человек.
Известно, что действовать эти ограничения будут с 16 до 24 марта. Заметим, по меньшей мере до 20 марта оказания консульских услуг в посольстве Украины в Чехии осуществлять не будет.
Ситуация с коронавируса в Чехии
- Первые случаи заражения коронавирусом в Чехии зафиксировали 1 марта.
- Уже 10 марта запретили все спортивные, культурные, религиозные и художественные массовые мероприятия, остановили работу учебных заведений.
- Чрезвычайное положение ввели в стране с 12 марта: свободное передвижение людей в Праге и между городами без необходимости запретили.
- Границы для иностранцев закрыты с 13 марта.
- В Чехии по состоянию на начало 16 марта известно о 231 случе инфицирования коронавирусом.
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С 16 марта будут действовать ограничения и в других странах
- Германия частично закрывает границу: только немцы смогут заехать в страну из пределов Франции, Австрии, Швейцарии, Дании и Люксембурга.
- В режим чрезвычайного положения переходят Казахстан и Сербия.
- Австрия объявила о начале работы в "аварийном режиме".
Оперативная информация о ситуации с ограничениями в разных странах мира есть по этой ссылке.
Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала