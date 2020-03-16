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      В Чехии ввели карантин по всей стране и строгие ограничения на передвижения

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      Из-за угрозы распространения коронавируса в Чехии ввели карантин на всей территории страны. Ряд существенных ограничений направлены на уменьшения контактов между людьми в нерабочее время, будут действовать эти ограничения с 16 до 24 марта.

      О новых ограничениях в стране рассказало в фейсбуке посольство Украины в Чехии.

      Обратите внимание Во Львове закрывают все учреждения торговли, кроме продуктовых, аптек и АЗС

      Правительство Чехии определил четкий перечень, в котором прописано, куда можно ходить в период карантина:

      • На работу. 
      • В гости к семье или близких.
      • В магазин за продуктами, бытовой химией, кормом для животных.
      • В аптеки, банки, на почту и к АЗС.
      • Для помощи другим людям.
      • В неотложных ситуациях – в государственные учреждения.

      Скопление людей на улице или в магазинах – запрещено.

      Работа несертифицированных служб такси (например, Uber) в Чехии также запрещена. Причина в том, что в Праге больной коронавирусом водитель Uber возил пассажиров, из-за чего пришлось изолировать 90 человек.

      Известно, что действовать эти ограничения будут с 16 до 24 марта. Заметим, по меньшей мере до 20 марта оказания консульских услуг в посольстве Украины в Чехии осуществлять не будет.

      Ситуация с коронавируса в Чехии

      • Первые случаи заражения коронавирусом в Чехии зафиксировали 1 марта.
      • Уже 10 марта запретили все спортивные, культурные, религиозные и художественные массовые мероприятия, остановили работу учебных заведений.
      • Чрезвычайное положение ввели в стране с 12 марта: свободное передвижение людей в Праге и между городами без необходимости запретили.
      • Границы для иностранцев закрыты с 13 марта.
      • В Чехии по состоянию на начало 16 марта известно о 231 случе инфицирования коронавирусом.

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      С 16 марта будут действовать ограничения и в других странах

      • Германия частично закрывает границу: только немцы смогут заехать в страну из пределов Франции, Австрии, Швейцарии, Дании и Люксембурга.
      • В режим чрезвычайного положения переходят Казахстан и Сербия.
      • Австрия объявила о начале работы в "аварийном режиме".

      Оперативная информация о ситуации с ограничениями в разных странах мира есть по этой ссылке.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Чехия Здоровье Европа Коронавирус Covid-19
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