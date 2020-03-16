В Чехии ввели карантин по всей стране и строгие ограничения на передвижения

Из-за угрозы распространения коронавируса в Чехии ввели карантин на всей территории страны. Ряд существенных ограничений направлены на уменьшения контактов между людьми в нерабочее время, будут действовать эти ограничения с 16 до 24 марта.

О новых ограничениях в стране рассказало в фейсбуке посольство Украины в Чехии.

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Правительство Чехии определил четкий перечень, в котором прописано, куда можно ходить в период карантина:

На работу.

В гости к семье или близких.

В магазин за продуктами, бытовой химией, кормом для животных.

В аптеки, банки, на почту и к АЗС.

Для помощи другим людям.

В неотложных ситуациях – в государственные учреждения.

Скопление людей на улице или в магазинах – запрещено.

Работа несертифицированных служб такси (например, Uber) в Чехии также запрещена. Причина в том, что в Праге больной коронавирусом водитель Uber возил пассажиров , из-за чего пришлось изолировать 90 человек.

Известно, что действовать эти ограничения будут с 16 до 24 марта. Заметим, по меньшей мере до 20 марта оказания консульских услуг в посольстве Украины в Чехии осуществлять не будет.

Ситуация с коронавируса в Чехии

Первые случаи заражения коронавирусом в Чехии зафиксировали 1 марта.

Уже 10 марта запретили все спортивные, культурные, религиозные и художественные массовые мероприятия, остановили работу учебных заведений.

Чрезвычайное положение ввели в стране с 12 марта: свободное передвижение людей в Праге и между городами без необходимости запретили.

Границы для иностранцев закрыты с 13 марта.

В Чехии по состоянию на начало 16 марта известно о 231 случе инфицирования коронавирусом.

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С 16 марта будут действовать ограничения и в других странах

Германия частично закрывает границу: только немцы смогут заехать в страну из пределов Франции, Австрии, Швейцарии, Дании и Люксембурга.

В режим чрезвычайного положения переходят Казахстан и Сербия .

Австрия объявила о начале работы в "аварийном режиме".

Оперативная информация о ситуации с ограничениями в разных странах мира есть по этой ссылке.