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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ
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      У Чехії ввели карантин по всій країні та суворі обмеження на пересування

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      У Чехії вводять суворі обмеження / Колаж 24 каналу

      Через загрозу поширення коронавірусу в Чехії ввели карантин на всій території країни. Низка суттєвих обмежень спрямовані на зменшення контактів між людьми у неробочий час, діятимуть ці обмеження із 16 до 24 березня.

      Про нові обмеження у країні розповіло у фейсбуці посольство України в Чехії.

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      Уряд Чехії визначив чіткий перелік, у якому прописано, куди можна ходити в період карантину:

      • На роботу. 
      • У гості до родини чи близьких.
      • В магазин за продуктами, побутовою хімією, кормом для тварин.
      • До аптек, банків, пошти та АЗС.
      • Для допомоги іншим людям.
      • У невідкладних ситуаціях – до державних установ.

      Скупчення людей на вулиці чи у магазинах – заборонено.

      Робота несертифікованих служб таксі (як-от Uber) у Чехії також заборонена. Причина у тому, що в Празі хворий на коронавірус водій Uber возив пасажирів, через що довелося ізолювати 90 людей.

      Відомо, що діятимуть ці обмеження із 16 до 24 березня. Зауважимо, щонайменше до 20 березня надання консульських послуг у посольстві України в Чехії здійснювати не буде.

      Ситуація з Коронавірусом в Чехії

      • Перші випадки зараження коронавірусом у Чехії зафіксували 1 березня.
      • Вже 10 березня заборонили усі спортивні, культурні, релігійні та мистецькі масові заходи, зупинили роботу навчальних закладів.
      • Надзвичайний стан ввели у країні з 12 березня: вільне пересування людей у Празі та між містами без нагальної потреби заборонили.
      • Кордони для іноземців закриті з 13 березня.
      • У Чехії станом на початок 16 березня відомо про 231 випадок інфікування коронавірусом.

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      З 16 березня діятимуть обмеження і в інших країнах

      • Німеччина частково закриває кордон: лише німці зможуть заїхати до країни з меж Франції, Австрії, Швейцарії, Данії та Люксембургу.
      • У режим надзвичайного стану переходять Казахстан та Сербія.
      • Австрія оголосила про початок роботи в "аварійному режимі".

      Оперативна інформація про ситуацію з обмеженнями у різних країнах світу є за цим посиланням.

      Коронавірус
      Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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      15 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Чехія Здоров'я Європа Коронавірус Covid-19
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