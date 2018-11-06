В Чехии задержали нардепа-радикала Андрея Лозового: детали

Чешская полиция задержала в аэропорту Праги народного депутата Украины от Радикальной партии Андрея Лозового, когда тот пытался рассчитаться фальшивыми евро.

Об этом сообщил лидер партии Олег Ляшко в своем Facebook.

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По его словам, Лозовой стал "жертвой обмана валютных мошенников".

"Со слов самого Андрея, с которым я только что говорил, в аэропорту он покупал подарок маме, но евро, которыми он хотел рассчитаться, оказались фальшивыми. Их помощнику Лозового "обменяли" в одном из киевских обменников. Валютных кидал сейчас уже ищет наша полиция, потому что "обменник" исчез", – написал Ляшко.

Сам Лозовой сообщил, что чешская полиция уже отпустила его.

Был в Праге. Возвращаясь, хотел купить в duty free подарок маме, и оказалось, что деньги – фальшивые. Поскольку в чешском законодательстве попытка рассчитаться фальшивыми средствами приравнивается к их производству – меня задержали. Сняли с самолета, как в кино. Завезли в ближайший участок. 8 часов держали там. Но, в конце концов, разобрались, что я не совершил преступление, а наоборот – стал жертвой мошенников,

– рассказал он.

Радикал добавил, что в производстве чешской полиции он проходит как потерпевший.

Также, нардеп сообщил, что его помощник написал заявление в полицию в Украине о том, что в обменнике ему дали фальшивые деньги.