У Чехії затримали нардепа-радикала Андрія Лозового: деталі
Чеська поліція затримала в аеропорту Праги народного депутата України від Радикальної партії Андрія Лозового, коли той намагався розрахуватися фальшивими євро.
Про це повідомив лідер партії Олег Ляшко у своєму Facebook.
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За його словами, Лозовий став "жертвою обману валютних шахраїв".
"Зі слів самого Андрія, з яким я щойно говорив, в аеропорту він купляв подарунок мамі, але євро, якими він хотів розрахуватися, виявилися фальшивими. Їх помічнику Лозового "обміняли" в одному з київських обмінників. Валютних кидал зараз вже шукає наша поліція, бо "обмінник" зник", – написав Ляшко.
Сам Лозовий повідомив, що чеська поліція вже відпустила його.
Був в Празі. Повертаючись, хотів купити в duty free подарунок мамі, і виявилося, що гроші – фальшиві. Оскільки в чеському законодавстві спроба розрахуватися фальшивими коштами прирівнюється до їх виробництва – мене затримали. Зняли з літака, як в кіно. Завезли у найближчий відділок. 8 годин тримали там. Але, зрештою, розібралися, що я не скоїв злочин, а навпаки – став жертвою шахраїв,
– розповів він.
Радикал додав, що в провадженні чеської поліції він проходить як потерпілий.
Також, нардеп повідомив, що його помічник написав заяву до поліції в Україні про те, що в обміннику йому дали фальшиві гроші.
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