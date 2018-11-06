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      У Чехії затримали нардепа-радикала Андрія Лозового: деталі

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      У Празі затримали нардепа Лозового
      У Празі затримали нардепа Лозового / Фото з відкритих джерел

      Чеська поліція затримала в аеропорту Праги народного депутата України від Радикальної партії Андрія Лозового, коли той намагався розрахуватися фальшивими євро.

      Про це повідомив лідер партії Олег Ляшко у своєму Facebook.

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      За його словами, Лозовий став "жертвою обману валютних шахраїв".

      "Зі слів самого Андрія, з яким я щойно говорив, в аеропорту він купляв подарунок мамі, але євро, якими він хотів розрахуватися, виявилися фальшивими. Їх помічнику Лозового "обміняли" в одному з київських обмінників. Валютних кидал зараз вже шукає наша поліція, бо "обмінник" зник", – написав Ляшко.

       

      Сам Лозовий повідомив, що чеська поліція вже відпустила його.

      Був в Празі. Повертаючись, хотів купити в duty free подарунок мамі, і виявилося, що гроші – фальшиві. Оскільки в чеському законодавстві спроба розрахуватися фальшивими коштами прирівнюється до їх виробництва – мене затримали. Зняли з літака, як в кіно. Завезли у найближчий відділок. 8 годин тримали там. Але, зрештою, розібралися, що я не скоїв злочин, а навпаки – став жертвою шахраїв,
      – розповів він.

      Радикал додав, що в провадженні чеської поліції він проходить як потерпілий.

      Також, нардеп повідомив, що його помічник написав заяву до поліції в Україні про те, що в обміннику йому дали фальшиві гроші.

       

      Теги: Поліція Новини України Гроші Валюта Чехія Радикальна партія Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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