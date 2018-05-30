В чем поможет разобраться владельцу авто приложение Ask Mercedes
Mercedes-Benz обеспечивает новые модели инструкцией дополненной реальности. Так, мобильное приложение Ask Mercedes в деталях расскажет о базовых функциях авто. Для этого достаточно лишь навести камеру смартфона на нужный функционал и нажать пальцем на соответствующий элемент на экране.
Больше – смотрите в видео.
Источник: 24 канал
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