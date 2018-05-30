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УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
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УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

В чем поможет разобраться владельцу авто приложение Ask Mercedes

Автотехнологии 6 Читати новину українською

Mercedes-Benz обеспечивает новые модели инструкцией дополненной реальности. Так, мобильное приложение Ask Mercedes в деталях расскажет о базовых функциях авто. Для этого достаточно лишь навести камеру смартфона на нужный функционал и нажать пальцем на соответствующий элемент на экране.

Больше  смотрите в видео.

Теги: Автотехнологии
Источник: 24 канал
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