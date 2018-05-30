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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

У чому допоможе розібратися власнику авто додаток Ask Mercedes

Автотехнології 11 Читать новость на русском

Mercedes-Benz забезпечує нові моделі інструкцією доповненої реальності. Так, мобільний додаток Ask Mercedes у деталях розповість про базові функції авто. Для цього достатньо лише навести камеру смартфона на потрібний функціонал і тицьнути пальцем на відповідний елемент на екрані.

Більше – дивіться у відео. 

Теги: Автотехнології
Джерело: 24 канал
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