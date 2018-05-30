У чому допоможе розібратися власнику авто додаток Ask Mercedes
Mercedes-Benz забезпечує нові моделі інструкцією доповненої реальності. Так, мобільний додаток Ask Mercedes у деталях розповість про базові функції авто. Для цього достатньо лише навести камеру смартфона на потрібний функціонал і тицьнути пальцем на відповідний елемент на екрані.
Більше – дивіться у відео.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі