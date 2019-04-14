В чем разница между выборами в Украине и России

Украинские президентские выборы отличаются от российских тем, что они просто есть. И этот факт очень неприятен Кремлю.

"Вот чем отличаются живой человек и труп? Труп не ходит, не говорит, не ест, не размножается, а живой человек – ходит, ест, разговаривает, способен размножаться. В этом и разница", – пояснил российский журналист и публицист Леонид Радзиховский, сообщает "Главред".

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Выборы, то есть действия с непредсказуемым результатом и изменением главы государства в ходе публичного волеизъявления людей, для Кремля являются единственным неприятным и опасным фактором, добавил журналист. И больше ни с какой стороны Украина не представляет опасности для России, отметил Радзиховский.

Когда второй тур выборов президента Украины? Финальное голосование за нового президента состоится 21 апреля, в воскресенье. Отдать свой голос можно будет с 8:00 до 20:00. Во втором туре украинцы будут выбирать президента между Порошенко и Зеленским. За несколько дней до голосования кандидаты в президенты планируют провести традиционные дебаты. Имя нового президента Украины ЦИК должна огласить до 1 мая. Инаугурация президента состоится в июне.



Не забудьте взять с собой на участок для голосования украинский паспорт и справку о временном изменении места голосования (если не планируете голосовать по месту прописки).