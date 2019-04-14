Яка різниця між виборами в Україні та Росії

Українські президентські вибори відрізняються від російських тим, що вони просто є. І цей факт дуже неприємний Кремлю.

"Ось чим відрізняються жива людина і труп? Труп не ходить, не говорить, не їсть, не розмножується, а жива людина – ходить, їсть, розмовляє, здатна розмножуватися. В цьому і різниця", – пояснив російський журналіст і публіцист Леонід Радзіховський, повідмоляє "Главред".

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Вибори, тобто дії з непередбачуваним результатом і зміною глави держави в ході публічного волевиявлення людей, для Кремля є єдиним неприємним і небезпечним фактором, додав журналіст. І більше з жодного боку Україна не становить небезпеки для Росії, зазначив Радзіховський.

Коли другий тур виборів президента України? Фінальне голосування за нового президента відбудеться 21 квітня, у неділю. Віддати свій голос можна буде з 8:00 до 20:00. У другому турі українці обиратимуть президента між Порошенком і Зеленським. За кілька днів до голосування кандидати у президенти планують провести традиційні дебати. Ім’я нового президента України ЦВК повинна оголосити до 1 травня. Інавгурація президента відбудеться у червні.



Не забудьте взяти із собою на дільницю для голосування український паспорт та довідку про тимчасову зміну місця голосування (якщо не плануєте голосувати за місцем прописки).