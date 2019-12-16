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      В Черкассах мужчина молотком избил водителя лимузина

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      Мужчина избил водителя лимузина молотком / Pixabay

      Полиция задержала мужчину, который молотком избил водителя лимузина. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом костей носа и ушиб правого плеча.

      Ранее судимый житель Черкасс 1984 года рождения напал на водителя белого лимузина в центре города, сообщает Нацполиция.

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      Молотком преступник нанес потерпевшему повреждения в различные части тела. Следователи зарегистрировали уголовное производство по признакам уголовного преступления. Действия мужчины квалифицируют как хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом, с применением другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

      побиття черкаси
      Мужчина избил водителя лимузина / Фото: Нацполиция

      Правоохранители проводят расследование.

       

       

       

       

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминал Новости Черкасс Криминальные новости
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