У Черкасах чоловік молотком побив водія лімузина

Поліція затримала чоловіка, який молотком побив водія лімузина. Потерпілий отримав закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, перелом кісток носа і забій правого плеча.

Раніше судимий мешканець Черкас 1984 року народження напав на водія білого лімузина в центрі міста, повідомляє Нацполіція.

Читайте також: На Дніпропетровщині 50-річний чоловік вбив дружину сокирою

Молотком злочинець наніс потерпілому ушкодження в різні частини тіла. Слідчі зареєстрували кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину. Дії чоловіка кваліфікують як хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, із застосуванням іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.



Чоловік побив водія лімузина / Фото: Нацполіція

Правоохоронці проводять розслідування.