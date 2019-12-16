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      У Черкасах чоловік молотком побив водія лімузина

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      Чоловік побив водія лімузина молотком / Pixabay

      Поліція затримала чоловіка, який молотком побив водія лімузина. Потерпілий отримав закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, перелом кісток носа і забій правого плеча.

      Раніше судимий мешканець Черкас 1984 року народження напав на водія білого лімузина в центрі міста, повідомляє Нацполіція.

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      Молотком злочинець наніс потерпілому ушкодження в різні частини тіла. Слідчі зареєстрували кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину. Дії чоловіка кваліфікують як хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, із застосуванням іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

      побиття черкаси
      Чоловік побив водія лімузина / Фото: Нацполіція

      Правоохоронці проводять розслідування.

       

       

       

       

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Кримінальні новини Новини Черкас
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