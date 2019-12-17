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      В Черкассах мужчина с ножом бросался на прохожих

      5 Читати новину українською
      Мужчина с ножом бросался на прохожих / times.cv.ua

      Правоохранители задержали мужчину, который на улице Надпольной в Черкассах бросался на прохожих с ножом.

      Мужчину поймали неравнодушные прохожие, которые вызвали полицию, сообщает 18000.

      Экипаж патрульных, который спешил на этот вызов, попал в ДТП. В результате аварии травмы получили и водители, и пассажиры. Виновники дорожного происшествия устанавливаются.

      черкаси дтп
      Патрульная полиция попала в ДТП / Фото 18000

      На место происшествия прибыл другой экипаж. Детали инцидента выясняют правоохранители.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Полиция Новости Черкасс Криминал
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