В Черкассах мужчина с ножом бросался на прохожих

Правоохранители задержали мужчину, который на улице Надпольной в Черкассах бросался на прохожих с ножом.

Мужчину поймали неравнодушные прохожие, которые вызвали полицию, сообщает 18000. Экипаж патрульных, который спешил на этот вызов, попал в ДТП. В результате аварии травмы получили и водители, и пассажиры. Виновники дорожного происшествия устанавливаются.

Патрульная полиция попала в ДТП / Фото 18000 На место происшествия прибыл другой экипаж. Детали инцидента выясняют правоохранители.