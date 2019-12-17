В Черкассах мужчина с ножом бросался на прохожих
Правоохранители задержали мужчину, который на улице Надпольной в Черкассах бросался на прохожих с ножом.
Мужчину поймали неравнодушные прохожие, которые вызвали полицию, сообщает 18000.
Экипаж патрульных, который спешил на этот вызов, попал в ДТП. В результате аварии травмы получили и водители, и пассажиры. Виновники дорожного происшествия устанавливаются.
Патрульная полиция попала в ДТП / Фото 18000
На место происшествия прибыл другой экипаж. Детали инцидента выясняют правоохранители.
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