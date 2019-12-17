У Черкасах чоловік з ножем кидався на перехожих
Правоохоронці затримали чоловіка, який на вулиці Надпільній у Черкасах кидався на перехожих із ножем.
Чоловіка впіймали небайдужі перехожі, які викликали поліцію, повідомляє 18000.
Екіпаж патрульних, який поспішав на цей виклик, потрапив у ДТП. Унаслідок аварії травми отримали і водії, і пасажири. Винуватці дорожньої пригоди встановлюються.
Патрульна поліція потрапила в ДТП / Фото: 18000
На місце події прибув інший екіпаж. Деталі інциденту з’ясовують правоохоронці.
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