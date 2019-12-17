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      24 Канал Кримінал Новини криміналу і ДТП
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      У Черкасах чоловік з ножем кидався на перехожих

      289 Читать новость на русском
      Чоловік із ножем кидався на перехожих / times.cv.ua

      Правоохоронці затримали чоловіка, який на вулиці Надпільній у Черкасах кидався на перехожих із ножем.

      Чоловіка впіймали небайдужі перехожі, які викликали поліцію, повідомляє 18000.

      Екіпаж патрульних, який поспішав на цей виклик, потрапив у ДТП. Унаслідок аварії травми отримали і водії, і пасажири. Винуватці дорожньої пригоди встановлюються.

      черкаси дтп
      Патрульна поліція потрапила в ДТП / Фото: 18000

      На місце події прибув інший екіпаж. Деталі інциденту з’ясовують правоохоронці.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Новини Черкас Поліція
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