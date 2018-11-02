В Черкассах несовершеннолетняя зарезала своего младенца и выбросила в коробке
В четверг, 1 ноября, в Черкассах несовершеннолетняя мать зарезала своего полугодовалого младенца. Тело мальчика нашли в общежитии в коробке из-под обуви.
Об этом сообщает Черкасская местная прокуратура.
На теле младенца в области сердца обнаружили 2 колото-резаные раны. Тело ребенка передали третьей Черкасской городской больнице скорой медицинской помощи.
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Этот факт правоохранители будут расследовать по уголовной статье "Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка". За такое преступление грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.
Источник: 24 канал
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