У Черкасах неповнолітня зарізала своє немовля і викинула в коробці
У четвер, 1 листопада, у Черкасах неповнолітня матір зарізала своє піврічне немовля. Тіло хлопчинка знайшли у гуртожитку в коробці з-під взуття.
Про це повідомляє Черкаська місцева прокуратура.
На тілі немовляти в області серця виявили 2 колото-різані рани. Тіло дитини передали третьої Черкаської міської лікарні швидкої медичної допомоги.
Читайте також: Мати втопила власних дітей у Києві: суд визначив її подальшу долю
Цей факт правоохоронці розслідуватимуть за кримінальною статтею "Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини". За такий злочин загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня , 09:33
Підсумки АТО за 16 лютого. Обстріляне перемир'я16 лютого 2015 , 23:57
Іноземним послам "провели екскурсію" на Майдан і в Будинок профспілок26 січня 2014 , 20:44
Екс-форвард збірної України втретє поспіль забив в Азербайджані (ВІДЕО)26 серпня , 10:42
Аргентинець продає купу металобрухту на колесах за $10 тисяч28 серпня , 10:30