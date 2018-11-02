У Черкасах неповнолітня зарізала своє немовля і викинула в коробці

У четвер, 1 листопада, у Черкасах неповнолітня матір зарізала своє піврічне немовля. Тіло хлопчинка знайшли у гуртожитку в коробці з-під взуття.

Про це повідомляє Черкаська місцева прокуратура.



На тілі немовляти в області серця виявили 2 колото-різані рани. Тіло дитини передали третьої Черкаської міської лікарні швидкої медичної допомоги.

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Цей факт правоохоронці розслідуватимуть за кримінальною статтею "Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини". За такий злочин загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.