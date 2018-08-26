В Черкассах осквернили могилу погибшего защитника "Донецкого аэропорта": фото
В Черкассах неизвестные надругались над могилой погибшего участника АТО на Донбассе Андрея Терещенко. Так, вандалы сожгли флаг Украины, установленный рядом с памятником.
Об этом рассказала местная журналистка Мария Голуб, сообщает "Центр Черкасских медиа".
В связи с инцидентом отец погибшего военного написал заявление в полицию. Сейчас правоохранители изучают все обстоятельства скандала.
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Отметим, что Терещенко погиб, защищая Донецкий аэропорт 2 декабря 2014 года. Боец был посмертно награжден орденом "За мужество III степени" указом президента от 15 мая 2015 года.
Оскверненная могила бойца АТО Терещенко
Источник: 24 Канал
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