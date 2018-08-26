В Черкассах осквернили могилу погибшего защитника "Донецкого аэропорта": фото

В Черкассах неизвестные надругались над могилой погибшего участника АТО на Донбассе Андрея Терещенко. Так, вандалы сожгли флаг Украины, установленный рядом с памятником.

Об этом рассказала местная журналистка Мария Голуб, сообщает "Центр Черкасских медиа". В связи с инцидентом отец погибшего военного написал заявление в полицию. Сейчас правоохранители изучают все обстоятельства скандала. Читайте также: В Запорожье вандалы разбили памятник украинским героям: фото с места инцидента Отметим, что Терещенко погиб, защищая Донецкий аэропорт 2 декабря 2014 года. Боец был посмертно награжден орденом "За мужество III степени" указом президента от 15 мая 2015 года. Оскверненная могила бойца АТО Терещенко