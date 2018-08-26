18:20
26 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
30°C 14°C
  • понеділок
    32°C 17°C
  • вівторок
    29°C 16°C
  • середа
    22°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін і німецьке порно. "Ігорьок" Калашнікова
Вєсті Кремля
18:54, 25 серпня
Вєсті.UA. Жир. Два путінських фаберже. Док Поплавський
Вєсті.UA
17:27, 25 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, 25 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

У Черкасах спаплюжили могилу загиблого захисника "Донецького аеропорту": фото

740 Читать новость на русском
У Черкасах спалили прапор на могилі загиблого бійця АТО
У Черкасах спалили прапор на могилі загиблого бійця АТО / Zmi.ck.ua

У Черкасах невідомі поглумилися над могилою загиблого учасника АТО на Донбасі Андрія Терещенка. Так, вандали спалили прапор України, встановлений поруч із пам’ятником.

Про це розповіла місцева журналістка Марія Голуб, повідомляє "Центр Черкаських медіа".

У зв'язку з інцидентом, батько загиблого військового написав заяву в поліцію. Зараз правоохоронці вивчають всі обставини скандалу.

Читайте також: У Запоріжжі вандали розтрощили пам'ятник українським героям: фото з місця інциденту

Зазначимо, що Терещенко загинув, захищаючи Донецький аеропорт 2 грудня 2014 року. Боєць був посмертно нагороджений орденом "За мужність III ступеня" указом президента від 15 травня 2015 року.

Черкаси вандалізм АТО військовий
Понищена могила бійця АТО Терещенка

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Черкас АТО Донецький аеропорт
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому українцям затримали пенсії та що буде з виплатами до кінця року
сьогодні, 18:00 Чому українцям затримали пенсії та що буде з виплатами до кінця року
Роман Семенуха
Ми платимо за свинство, – Шабунін розповів, як українці фінансують бездарів та корупціонерів
сьогодні, 17:01 Ми платимо за свинство, – Шабунін розповів, як українці фінансують бездарів та корупціонерів
Віталій Шабунін
С 1 сентября правила застройки в Украине кардинально изменятся
сьогодні, 16:01 С 1 сентября правила застройки в Украине кардинально изменятся
Блог Медіа
Помер Джон Маккейн: біографія великого друга України
сьогодні, 13:02 Помер Джон Маккейн: біографія великого друга України
Наталя Сколоздра
Цивилизованный лоббизм Англии – яркий пример для Украины
сьогодні, 12:02 Цивилизованный лоббизм Англии – яркий пример для Украины
Катерина Одарченко
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Нардепові Кайді розбили голову, опозиційні депутати стоять живим щитом (Відео)
 1 грудня 2013 , 17:35 12
Луческу взяв до Севільї 23 гравців
 3 травня 2016 , 17:13
Палкін: Пам'ятаю, як Ярмоленко на "Донбас Арені" зробив те ж саме, що Степаненко
 3 травня 2016 , 22:21
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук