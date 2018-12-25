В Черкассах правоохранители осваивают азы домедицинской помощи

В Черкассах местные врачи обучают полицейских азам домедицинской помощи. К государственной программе по такой подготовке кроме правоохранителей присоединились и спасатели. Суть ее заключается в том, чтобы люди, которые очень часто приезжают на место происшествия, где есть травмированные, раньше скорой – смогли оказать первую помощь.

Ранее правоохранители не проходили спецкурсов домедицинской подготовки, поэтому обычно ждали скорую или оказывали минимальную помощь.

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Преподавателями стали врачи и фельдшеры неотложных состояний Черкасской станции скорой помощи. В частности, они отрабатывают действия в случае кровопотери и наложения жгутов.

Если мы визуально видим, что у человека кровотечение, то есть его одежда пропитана кровью, то сначала мы оказываем помощь с кровотечением, потому что очень часто люди умирают от потери крови, поэтому в первую очередь надо обратить внимание на это, а потом уже проверить все другое: дыхание, сознание и т.д.,

– отметил патрульный Александр Гриценко.

Фельдшер Елена Гладкая сказала, если упустить время, то шансов спасти человека довольно мало. Наш организм создан так, что во время клинической смерти кора головного мозга начинает погибать через четыре минуты.

К сожалению, даже при идеальных условиях "скорая" не может прибыть достаточно быстро, так что человек, который находится рядом может спасти его,

– сказала Гладкая.

Одна из важнейших навыков – сердечно-легочная реанимация – искусственное дыхание. Его правильное выполнение помогает поддерживать жизнь пострадавшего до приезда медиков. На обучение каждому участнику программы выделяется 48 часов. Подготовка продлится несколько месяцев, пока ее пройдут все правоохранители и спасатели.