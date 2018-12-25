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      У Черкасах правоохоронці освоюють ази домедичної допомоги

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      У Черкасах місцеві лікарі навчають поліцейських азам домедичної допомоги. До державної програми з такої підготовки окрім правоохоронців долучились і рятувальники. Суть її полягає в тому, аби люди, які дуже часто приїздять на місце пригоди, де є травмовані, раніше швидкої – змогли надати першу допомогу.

      Раніше правоохоронці не проходили спецкурсів домедичної підготовки, тож зазвичай чекали на швидку або ж надавали мінімальну поміч.

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      Викладачами стали лікарі та фельдшери невідкладних станів Черкаської станції швидкої допомоги. Зокрема вони відпрацьовують дії у випадку крововтрати та накладання джгутів.

      Якщо ми візуально бачимо, що людина має кровотечу, тобто її одяг просякнутий кров’ю, то спочатку ми надаємо допомогу в кровотечі, бо дуже часто люди помирають від втрати крові, тому у першу чергу треба звернути увагу на це, а потім уже перевірити все інше: дихання, свідомість тощо,
      – зазначив патрульний Олександр Гриценко.

      Фельдшерка Олена Гладка сказала, якщо згаяти час, то шансів врятувати людину досить мало. Наш організм створений так, що під час клінічної смерті кора головного мозку починає гинути через чотири хвилини.

      На жаль, навіть при ідеальних умовах "швидка" не може прибути швидко, отже людина, яка знаходиться поруч може врятувати її,
      – сказала Гладка.

      Одна з найважливіших навичок – серцево-легенева реанімація – штучне дихання. Його правильне виконання допомагає підтримувати життя постраждалого до приїзду медиків. На навчання кожному учаснику програми виділяється 48 годин. Підготовка триватиме кілька місяців, доки її пройдуть усі правоохоронці та рятувальники. 

      Теги: Новини України Лікування Поліція Новини Черкас
      Джерело: 24 канал
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