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      В Черкассах предприниматель бесплатно дезинфицирует общественный транспорт: видео

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      В Украине становится все больше примеров того, как крупный и малый бизнес присоединяется к борьбе с эпидемией коронавируса. В Черкассах тамошний частный предприниматель за свой счет взялся дезинфицировать коммунальный транспорт. Все ради того, чтобы защитить горожан и замедлить распространение вируса.

      Все работники одевают дезинфекторы перед обработкой автобусов на одном из черкасских АТП. По плану они должны были обработать 50 автобусов.

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      Транспорт обрабатывают не хлоросодержащим препаратом, который может негативно повлиять на самочувствие пассажиров, а средством на основе серебра.

      Оно убивает более 650 различных бактерий. Средство является вполне безопасным для человека. Как только этот препарат появился, во время обработки троллейбусного парка я специально почти пол часа не надевал маску, чтобы показать работникам, что оно безопасно,
      – рассказал мастер по дезинфекции Анатолий.

      Обработка общественного транспорта для перевозчиков и города – бесплатная. Ее инициировал предприниматель Андрей Бортник после того, как в городе ввели карантин из-за опасности коронавируса. Тогда он купил необходимую технику и препараты.

      Мы обратились в городской совет с письмом, потому что просматривая телевидение СНН, я обратил внимание, что в Италии, в Китае для борьбы с коронавирусом используют то же самое оборудование, которое мы использовали для дезинфекции,
      – сообщил Андрей Бортник.


      Андрей Бортник / Скриншот из видео

      Дезинфекторы работают с 11 вечера до 5 утра. За это время обрабатывают более 300 автобусов и троллейбусов.

      Предприниматель сейчас готовится к регулярным обработкам еще и инфекционной больницы. Ведь медики уже обратились с такой просьбой.


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      Автор: Диана Луцышин
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Здоровье Транспорт Новости Черкасс
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