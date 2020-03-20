У Черкасах підприємець безкоштовно дезінфікує громадський транспорт: відео

В Україні стає все більше прикладів того, як великий і малий бізнес долучається бо боротьби з епідемією коронавірусу. У Черкасах тамтешній приватний підприємець власним коштом узявся дезінфіковувати комунальний транспорт. Все заради того, щоб захистити містян й сповільнити розвповсюдження вірусу.

Усі працівники одягають дезінфектори перед обробкою автобусів на одному з черкаських АТП. За планом вони мали обробити 50 автобусів.

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Транспорт обробляють не хлоровмісним препаратом, який може негативно вплинути на самопочуття пасажирів, а засобом на основі срібла.

Він вбиває понад 650 різних бактерій. Засіб є цілком безпечним для людини. Як тільки цей препарат з'явився, під час обробки тролейбусного парку я спеціально майже пів години не вдягав маску, щоб показати працівникам, що він безпечний,

– розповів майстер з дезінфекції Анатолій.

Обробка громадського транспорту для перевізників і міста – безкоштовна. Її ініціював підприємець Андрій Бортник після того, як у місті впровадили карантин через небезпеку коронавірусу. Тоді він докупив необхідну техніку та препарати.

Ми звернулись до міської ради з листом, бо продивляючись телебачення СНН, я звернув увагу, що в Італії, в Китаї для боротьби з коронавірусом використовують те ж саме обладнання, яке ми використовували і для дезінсекції,

– повідомив Андрій Бортник.



Андрій Бортник / Скріншот з відео

Дезінфектори працюють з 11 вечора до 5 ранку. За цей час обробляють більше, ніж 300 автобусів та тролейбусів.

Підприємець наразі готується до регулярних обробок ще й інфекційної лікарні. Адже медики уже звернулися з таким проханням.



Скільки часу живе вірус / Інфографіка 24 каналу