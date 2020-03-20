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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
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      У Черкасах підприємець безкоштовно дезінфікує громадський транспорт: відео

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      В Україні стає все більше прикладів того, як великий і малий бізнес долучається бо боротьби з епідемією коронавірусу. У Черкасах тамтешній приватний підприємець власним коштом узявся дезінфіковувати комунальний транспорт. Все заради того, щоб захистити містян й сповільнити розвповсюдження вірусу.

      Усі працівники одягають дезінфектори перед обробкою автобусів на одному з черкаських АТП. За планом вони мали обробити 50 автобусів.

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      Транспорт обробляють не хлоровмісним препаратом, який може негативно вплинути на самопочуття пасажирів, а засобом на основі срібла.

      Він вбиває понад 650 різних бактерій. Засіб є цілком безпечним для людини. Як тільки цей препарат з'явився, під час обробки тролейбусного парку я спеціально майже пів години не вдягав маску, щоб показати працівникам, що він безпечний, 
      – розповів майстер з дезінфекції Анатолій.

      Обробка громадського транспорту для перевізників і міста – безкоштовна. Її ініціював підприємець Андрій Бортник після того, як у місті впровадили карантин через небезпеку коронавірусу. Тоді він докупив необхідну техніку та препарати.

      Ми звернулись до міської ради з листом, бо продивляючись телебачення СНН, я звернув увагу, що в Італії, в Китаї для боротьби з коронавірусом використовують те ж саме обладнання, яке ми використовували і для дезінсекції,
      – повідомив Андрій Бортник.


      Андрій Бортник / Скріншот з відео

      Дезінфектори працюють з 11 вечора до 5 ранку. За цей час обробляють більше, ніж 300 автобусів та тролейбусів.

      Підприємець наразі готується до регулярних обробок ще й інфекційної лікарні. Адже медики уже звернулися з таким проханням.


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      Автор: Діана Луцишин
      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини України Здоров'я Транспорт Новини Черкас
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