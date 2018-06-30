В Черкассах состоялись соревнования гонщиков со всей Украины

В Черкассах четыре десятка автогонщиков со всей страны на серийных машинах мерились сноровкой на соревнованиях по ралли. Машины испытывали на главной площади города, на местном аэродроме.

Соревновались за первенство четыре десятке автолюбителей со всей Украины, среди них были и непрофессиональные гонщики.

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Изюминкой соревнований стало участие "Запорожцев", которые поражали скоростью и способностью выполнять сложные маневры.

Мы его купили, буквально за две недели, подготовили и поехали участвовать, он выдержал одну гонку, надеемся выдержит и другую,

– сказал участник автосоревнований Артем Фиалковский.

Неожиданностью для участников стали параллельные заезды, чтобы добавить больше экстрима и духа соревнований, стартовали одновременно два авто. В целом команды преодолели 6 спецучастков по 4 километра каждая со скоростными разворотами и заездами.

Трасса, как всегда, интересная, быстрая, закрученная, есть ходовые участки, есть рулевые участки, где нужно много крутить руль, поэтому все интересно,

– прокомментировал организатор Андрей Яроменко.

Автосоревнование насчитывает десять этапов, каждая встреча для участников есть возможность набрать нужные баллы. Заключительные гонки, на которых и станет известно имя самого ловкого автогонщика, проведут в конце октября.