16:22
30 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
21°C 17°C
  • неділя
    15°C 12°C
  • понеділок
    13°C 11°C
  • вівторок
    17°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому очка Медведєва злипаються. Збірній РФ не фартануло
Вєсті Кремля
20:10, 29 червня
Вєсті.UA. Жир. Залежність Порошенка. Китайська грамота Луценка
Вєсті.UA
18:34, 29 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

У Черкасах відбулися змагання гонщиків з усієї України

32 Читать новость на русском

У Черкасах чотири десятки автогонщиків з усієї країни на серійних машинах мірялися вправністю на змаганнях з ралі. Автівки випробовували на головній площі міста, на місцевому летовищі.

Змагалися за першість чотири десятки автолюбителів з усієї України, серед них були й непрофесійні гонщики. 

Читайте також: Костюк у напруженому матчі програла у фіналі кваліфікації Wimbledon

Родзинкою змагань стала участь "Запорожців", які вражали швидкістю та здатністю виконувати складні маневри.

Ми його купили, буквально за два тижні, підготували та поїхали брати участь, він витримав одну гонку, надіємося витримає й іншу,
– сказав учасник автозмагань Артем Фіалковський.

Несподіванкою для учасників стали паралельні заїзди, аби додати більше екстриму і духу змагань, стартували одночасно два авто. Загалом команди подолали 6 спецділянок по 4 кілометри кожна зі швидкісними розворотами та заїздами.

Траса, як завжди, цікава, швидка, закручена, є ходові ділянки, є рулеві ділянки, де потрібно багато крутити руль, тому все цікаво,
– прокоментував організатор Андрій Яроменко.

Автозмагання налічує десять етапів, кожна зустріч для учасників є нагодою набрати потрібні бали. Завершальні перегони, на яких й стане відоме ім'я найвправнішого автогонщика, проведуть наприкінці жовтня.

Теги: Новини України Новини Черкас Авто Транспорт
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
"Утечка мозгов" для России актуальна как никогда
сьогодні, 15:59 "Утечка мозгов" для России актуальна как никогда
Злой Одессит 161
Літні музичні новинки: 10 найкращих треків червня, які варто почути
сьогодні, 14:01 Літні музичні новинки: 10 найкращих треків червня, які варто почути
Олена Булан 300
"Ти квач": дорослі чоловіки і дитяча гра тривалістю 30 років
сьогодні, 13:01 "Ти квач": дорослі чоловіки і дитяча гра тривалістю 30 років
Юлія Ліпенцева 353
Вся правда про сімейний відпочинок в Лазурному на Херсонщині
сьогодні, 12:00 Вся правда про сімейний відпочинок в Лазурному на Херсонщині
Анастасія Ковач-Петрушенко 2855
Польща: про Голокост – можна, а про Бандеру – зась?
сьогодні, 10:01 Польща: про Голокост – можна, а про Бандеру – зась?
Борис Немировський 1790
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук