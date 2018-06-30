У Черкасах відбулися змагання гонщиків з усієї України

У Черкасах чотири десятки автогонщиків з усієї країни на серійних машинах мірялися вправністю на змаганнях з ралі. Автівки випробовували на головній площі міста, на місцевому летовищі.

Змагалися за першість чотири десятки автолюбителів з усієї України, серед них були й непрофесійні гонщики.

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Родзинкою змагань стала участь "Запорожців", які вражали швидкістю та здатністю виконувати складні маневри.

Ми його купили, буквально за два тижні, підготували та поїхали брати участь, він витримав одну гонку, надіємося витримає й іншу,

– сказав учасник автозмагань Артем Фіалковський.

Несподіванкою для учасників стали паралельні заїзди, аби додати більше екстриму і духу змагань, стартували одночасно два авто. Загалом команди подолали 6 спецділянок по 4 кілометри кожна зі швидкісними розворотами та заїздами.

Траса, як завжди, цікава, швидка, закручена, є ходові ділянки, є рулеві ділянки, де потрібно багато крутити руль, тому все цікаво,

– прокоментував організатор Андрій Яроменко.

Автозмагання налічує десять етапів, кожна зустріч для учасників є нагодою набрати потрібні бали. Завершальні перегони, на яких й стане відоме ім'я найвправнішого автогонщика, проведуть наприкінці жовтня.