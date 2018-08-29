В Черкассах совершено нападение на депутата

В Черкассах 29 августа неизвестные напали на депутата городского совета и угнали его автомобиль и оружие. На место инцидента отправилась следственно-оперативная группа, а по области был введен оперативный план "Перехват".

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

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По данному факту правоохранители открыли ряд уголовных производств по статьям разбой, незаконное завладение транспортным средством, похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением.

Сейчас полиция принимает меры по установлению личностей нападавших и их задержанию.