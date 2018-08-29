"Мерзавец!": разъяренная Богословская набросилась с кулаками на Червоненко (видео)

Бывшая народный депутат Инна Богословская ударила министра транспорта и связи времен президентства Виктора Ющенко и премьерства Юлии Тимошенко – Евгения Червоненко. Произошло это в прямом эфире телеканала "112 Украина".

Соответствующее видео вещатель опубликовал на своей странице в Facebook.

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На кадрах, в частности, видно, как Червоненко обвиняет Богословскую во лжи относительно цензуры на некоторых украинских телеканалах.

"А знаешь в чем причина? Потому что есть рейтинг. Вот сейчас ты дала рейтинг. А я, понимаешь, всегда выступаю за правду. Имею основания ненавидеть того же Медведчука в десять раз больше. К примеру, когда меня загоняли в 2003 году, я потерял завод – не продал Pepsi", – подчеркнул он.

Заметим, что во время выступления Червоненко Богословская перебивала его, назвав наглецом, а потом сказала, что "не говорит на базарном языке".

"Все ты разговариваешь и приходишь, когда надо за деньгами, начиная с госрезерва", – добавил экс-министр.

В итоге эти слова сильно возмутили политика, что та подошла и ударила действующего бизнесмена, а также назвала мерзавцем.

Добавим, что бывших слуг народа ведущим все же удалось разнять.

Напомним, уже не впервые на украинских телеканалах происходят столкновения с участием Инны Богословской и Евгения Червоненко. В частности, как первая, так и второй в свое время скандалили с представителем "Радикальной партии" Игорем Мосийчуком.



Кроме того, однажды Червоненко поссорился с людьми, которые стояли в очереди на одной из автозаправок вблизи Ровно.