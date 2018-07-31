07:25
31 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
29°C 20°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    26°C 19°C
  • п'ятниця
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Владімір і голубі. Норильск на Марсі
Вєсті Кремля
21:32, 30 липня
Вєсті.UA. Хрещений батько: перезавантаження. Богослови і Богословська
Вєсті.UA
20:40, 30 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Богословську та Насірова на виборах використовуватимуть як рупор, – Бекешкіна

158 Читать новость на русском
Опальний очільник Державної фіскальної служби йде у президенти
Опальний очільник Державної фіскальної служби йде у президенти / Фото з відкритих джерел

Богословська, Безсмертний, Насіров хочуть повернутися у велику політику, тому заявили, що балотуватимуться у президенти. На президентських перегонах вони трохи розкрутяться, і потім хтось їх підбере до партійного списку на парламентських виборах.

Про це 24 каналу розповіла директор фонду "Демократичні ініціативи імені Кучеріва" Ірина Бекешкіна.

Більш детально про шанси на перемогу в матеріалі: Вибори президента: хто піде, і які у них шанси?

За словами соціолога, істотних відсотків на виборах президента ці політики не візьмуть. Що стосується Надії Савченко, яка теж заявила про наміри балотуватися, то, на думку Бекешкіної, до списку її ніхто не візьме. Савченко, можливо, хоче проскочити у зв’язку з розслідуванням щодо неї. Але на президентських виборах їй нічого не світить, а до парламентських уже може бути судовий вирок, і вона не зможе балотуватися.

Водночас, за словами фахівця, на деяких кандидатів у президенти певні політичні сили можуть робити ставку, як на рупор.

Насіров – людина із системи та багато що знає. Тому може озвучувати певний компромат – як проти нової, так і проти старої влади. Залежить від того, з ким домовиться. Богословська гратиме проти Юлії Тимошенко. Але українці настільки вже звикли до компромату та мають підозри про темні справи політиків, що перестали на це звертати увагу. Тому компромат на цих виборах діяти фактично не буде,
– переконана Ірина Бекешкіна.

Соціолог відзначає: виборець орієнтуватиметься на особистісні симпатії та антипатії. Як зауважує Бекешкіна, майбутні вибори президента будуть аукціоном обіцянок. Чиїм обіцянкам повірять, за того і проголосують. Крім Порошенка. За нього, говорить експерт, голосуватимуть залежно від того, які будуть справи у суспільстві – поліпшуватися чи погіршуватися.

Але, наголошує вона, список охочих стати президентом буде великим, оскільки багато хто готується ще й до парламентських виборів. Приміром, мажоритарними, для яких президентські перегони – гарний шанс розкрутитися.

Нагадаємо, чергові вибори Президента України мають відбутись 31 березня 2019 року. Про свої наміри вже оголосили Юлія Тимошенко, Анатолій Гриценко, Роман Безсмертний, Інна Богословська, Роман Насіров, Надія Савченко.

Як відомо, колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. У березні 2017 року його заарештували, а на свободу Насіров вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави.

Теги: Новини політики Новини України Президентські вибори 2019 Інна Богословська Роман Насіров Надія Савченко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Інтриги Авакова: як керівник МВС бере у заручники всю країну
сьогодні, 07:08 Інтриги Авакова: як керівник МВС бере у заручники всю країну
Сергій Лещенко
Похорон українського хокею
30 липня, 22:01 Похорон українського хокею
Іван Вербицький
Головні новини 30 липня: Приходько іде в політику, зарплата військових і чеські депутати у Криму
30 липня, 22:00 Головні новини 30 липня: Приходько іде в політику, зарплата військових і чеські депутати у Криму
Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
30 липня, 21:14 Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
Юліана Вінтюк
Хто такий Джек Дорсі: засновник Twitter, який перетворив дитячу мрію у мільярди
30 липня, 20:03 Хто такий Джек Дорсі: засновник Twitter, який перетворив дитячу мрію у мільярди
Анастасія Можаровська
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Шахістка Людмила Руденко: чому Google присвятив їй свій дудл
27 липня , 15:24
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Як невідомий мальтієць принизив Руні, елегантно пустивши йому м'яча поміж ніг
 8 жовтня 2016 , 21:54
"Шахтар" заробив 2,7 мільярда гривень у сезоні 2015/16
 29 грудня 2016 , 20:25
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук