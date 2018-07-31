Богословську та Насірова на виборах використовуватимуть як рупор, – Бекешкіна

Богословська, Безсмертний, Насіров хочуть повернутися у велику політику, тому заявили, що балотуватимуться у президенти. На президентських перегонах вони трохи розкрутяться, і потім хтось їх підбере до партійного списку на парламентських виборах.

Про це 24 каналу розповіла директор фонду "Демократичні ініціативи імені Кучеріва" Ірина Бекешкіна.

Більш детально про шанси на перемогу в матеріалі: Вибори президента: хто піде, і які у них шанси?

За словами соціолога, істотних відсотків на виборах президента ці політики не візьмуть. Що стосується Надії Савченко, яка теж заявила про наміри балотуватися, то, на думку Бекешкіної, до списку її ніхто не візьме. Савченко, можливо, хоче проскочити у зв’язку з розслідуванням щодо неї. Але на президентських виборах їй нічого не світить, а до парламентських уже може бути судовий вирок, і вона не зможе балотуватися.

Водночас, за словами фахівця, на деяких кандидатів у президенти певні політичні сили можуть робити ставку, як на рупор.

Насіров – людина із системи та багато що знає. Тому може озвучувати певний компромат – як проти нової, так і проти старої влади. Залежить від того, з ким домовиться. Богословська гратиме проти Юлії Тимошенко. Але українці настільки вже звикли до компромату та мають підозри про темні справи політиків, що перестали на це звертати увагу. Тому компромат на цих виборах діяти фактично не буде,

– переконана Ірина Бекешкіна.

Соціолог відзначає: виборець орієнтуватиметься на особистісні симпатії та антипатії. Як зауважує Бекешкіна, майбутні вибори президента будуть аукціоном обіцянок. Чиїм обіцянкам повірять, за того і проголосують. Крім Порошенка. За нього, говорить експерт, голосуватимуть залежно від того, які будуть справи у суспільстві – поліпшуватися чи погіршуватися.

Але, наголошує вона, список охочих стати президентом буде великим, оскільки багато хто готується ще й до парламентських виборів. Приміром, мажоритарними, для яких президентські перегони – гарний шанс розкрутитися.

Нагадаємо, чергові вибори Президента України мають відбутись 31 березня 2019 року. Про свої наміри вже оголосили Юлія Тимошенко, Анатолій Гриценко, Роман Безсмертний, Інна Богословська, Роман Насіров, Надія Савченко.



Як відомо, колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. У березні 2017 року його заарештували, а на свободу Насіров вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави.