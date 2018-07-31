Богословскую и Насирова на выборах будут использовать как рупор, – Бекешкина

Богословская, Бессмертный, Насиров хотят вернуться в большую политику, поэтому заявили, что будут баллотироваться в президенты. На президентских выборах они немного раскрутятся, и потом кто-то их подберет в партийный список на парламентских выборах.

Об этом 24 каналу рассказала директор фонда "Демократические инициативы имени Кучерива" Ирина Бекешкина.

Более подробно о шансах на победу в материале: Выборы президента Украины-2019: кто пойдет, и какие у них шансы?

По словам социолога, существенных процентов на выборах президента эти политики не возьмут. Что касается Надежды Савченко, которая тоже заявила о намерениях баллотироваться, то, по мнению Бекешкиной, к списку ее никто не возьмет. Савченко, возможно, хочет проскочить в связи с расследованием в отношении нее. Но на президентских выборах ей ничего не светит, а до парламентских уже может быть судебный приговор, и она не сможет баллотироваться.

В то же время, по словам специалиста, на некоторых кандидатов в президенты определенные политические силы могут делать ставку, как на рупор.

Насиров – человек из системы и много что знает. Поэтому может озвучивать определенный компромат – как против новой, так и против старой власти. Зависит от того, с кем договорится. Богословская будет играть против Юлии Тимошенко. Но украинцы настолько уже привыкли к компромату и имеют подозрения о темных делах политиков, что перестали на это обращать внимание. Поэтому компромат на этих выборах действовать фактически не будет,

– уверена Ирина Бекешкина.

Социолог отмечает: избиратель будет ориентироваться на личностные симпатии и антипатии. Как отмечает Бекешкина, предстоящие выборы президента будут аукционом обещаний. Чьим обещаниям поверят, за того и проголосуют. Кроме Порошенко. За него, говорит эксперт, будут голосовать в зависимости от того, какие будут дела в обществе – улучшаться или ухудшаться.

Но, подчеркивает она, список желающих стать президентом будет большим, поскольку многие готовятся еще и к парламентским выборам. К примеру, мажоритарным, для которых президентская гонка – хороший шанс раскрутиться.

Напомним, очередные выборы Президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. О своих намерениях уже объявили Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко, Роман Бессмертный, Инна Богословская, Роман Насиров, Надежда Савченко.



Как известно, бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. В марте 2017 года его арестовали, а на свободу Насиров вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога.