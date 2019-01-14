В Черкассах создали уникальную онлайн-карту расходов из местного бюджета

В Черкассах программисты создали специальную онлайн-карту городского бюджета. Так жители просто с помощью гаджета или компьютера могут контролировать все расходы из городской казны. Аналогов этого сервиса пока в Украине нет.

Проконтролировать деньги, которые тратит город, теперь может каждый. Для этого надо зайти на сайт MapaMoney. Там указано, сколько денег выделили из бюджета на определенный дом, школу, больницу или улицу или даже на целый избирательный округ.

Читайте также: "Укрпочта" сообщила о возможных задержках с доставкой в некоторых городах Украины

"Смотрите, есть некоторые районы, которые получают ноль, а есть которые получают 30-40 миллионов гривен каждый год, я хочу дать инструмент людям, чтобы они могли задавать вопросы своему депутату, почему он не лоббирует свой район", – сказал инициатор создания программы Виктор Евпак.



Сайт MapaMoney

На карте собраны все расходы Черкасс за три года. Так можно увидеть, на что уходит больше денег. Эксперты пояснили, что такая система позволит общественности влиять на распределение бюджета. Ведь, как показывает практика, одним депутатам на округ выдают десятки миллионов, а другим – ноль.



На карте собраны все расходы Черкасс за три года

Работали над этим сервисом программисты год. Надеются, что он поможет людям накануне выборов. Ведь, каждый сможет проанализировать работу чиновников перед тем, как голосовать.