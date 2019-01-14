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      У Черкасах створили унікальну онлайн-мапу витрат з місцевого бюджету

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      У Черкасах програмісти створили спеціальну онлайн-мапу міського бюджету. Так жителі просто за допомогою гаджету або комп'ютера можуть контролювати усі видатки з міської скарбниці. Аналогів цього сервісу поки в Україні немає.

      Проконтролювати гроші, які витрачає місто, тепер може кожен. Для цього треба зайти на сайт MapaMoney. Там зазначено, скільки грошей виділили з бюджету на певний будинок, школу, лікарню чи вулицю або навіть на цілий виборчий округ.

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      "Дивіться, є деякі райони, які отримують нуль, а є деякі отримують там 30-40 мільйонів гривень кожен рік, я хочу дати інструмент людям, щоб вони могли ставити запитання своєму депутату, чому він не лобіює свій район", – сказав ініціатор створення програми Віктор Євпак.

      мапа витрат черкас
      Сайт MapaMoney

      На мапі зібрані усі видатки Черкас за три роки. Так можна побачити, на що йде більше грошей. Експерти пояснили, що така система дозволить громадськості впливати на розподіл бюджету. Адже, як свідчить практика, одним депутатам на округи видають десятки мільйонів, а іншим – нуль.

      черкаси витрати
      На мапі зібрані усі видатки Черкас за три роки

      Працювали над цим сервісом програмісти рік. Сподіваються, що вона допоможе людям напередодні виборів. Адже, кожен зможе проаналізувати роботу чиновників перед тим, як голосувати.

      Теги: Новини України Гроші Новини Черкас
      Джерело: 24 канал
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