13:58
7 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 17°C
  • среда
    26°C 15°C
  • четверг
    26°C 17°C
  • пятница
    28°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Конкурент Лаврова. Новые доказательства двойников Путина
Вєсті Кремля
21:14, 6 августа
Вести.UA. Новая суперсила Ляшко. Секреты заработка Насирова
Вєсті.UA
20:37, 6 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Черкасской области горел грузовой автомобиль с 22 тоннами молока

37 Читати новину українською
На Черкасщине загорелся молоковоз
На Черкасщине загорелся молоковоз / Пресс-служба ГСЧС

На Черкасчине спасатели ликвидировали пожар вблизи города Смела на Черкасщине. Там просто посреди трассы загорелся молоковоз с 22 тоннами продукта.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в Черкасской области.

Читайте также: Из-за пожара в центре Киева перекрыли движение трамваев

7 августа в 2:22 спасателям поступило сообщение о пожаре грузового автомобиля DAF, который перевозил 22 тонны молока. Происшествие произошло на улице Героев Холодноярцев в пригороде Смелы,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что молоковоз двигался из Херсона в Черкассы, когда случилось повреждение колеса с последующим его возгоранием. На место происшествия выехали спасатели 12-й государственной пожарно-спасательной части, которые ликвидировали пожар в 3:15.

пожежа молоковоз
На Черкасщине загорелся молоковоз

Огнем пожара уничтожено 2 колеса, а также внешние конструкции цистерны.

К счастью, водитель транспорного средства не пострадал.

пожежа молоковоз
Под Смелой спасатели ликвидировали пожар, который вспыхнул на молоковозе

Теги: Новости Украины Пожар Новости Черкасс
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Пол Манафорт: уроки для украинских лоббистов
сегодня, 12:01 Пол Манафорт: уроки для украинских лоббистов
Катерина Одарченко
Маэстро на все руки: легендарному солисту Iron Maiden Брюсу Дикинсону – 60!
сегодня, 10:01 Маэстро на все руки: легендарному солисту Iron Maiden Брюсу Дикинсону – 60!
Анатолій Яворський
Что делать, если ваш ребенок не поступил в университет в этом году
сегодня, 08:44 Что делать, если ваш ребенок не поступил в университет в этом году
Володимир Співаковський
Технології часів Кучми: як Порошенко маніпулює нами за рахунок держбюджету
6 августа, 23:00 Технології часів Кучми: як Порошенко маніпулює нами за рахунок держбюджету
Сергій Лещенко
Синдром ноги коня Щорса, або Як Кличко заплутався в історії України
6 августа, 22:01 Синдром ноги коня Щорса, або Як Кличко заплутався в історії України
Михайло Поживанов
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Нардеп доступно объяснила Freedom House, почему в Украине запретили "Дождь"
 14 января 2017 , 19:48
Украинец, который вернулся из зоны АТО, открыл собственное дело
 26 ноября 2017 , 12:00
Защитника Динамо не хочет брать в аренду даже аутсайдер европейского чемпионата
 6 августа 2017 , 15:47
Шахтер – Динамо: матч установил рекорд посещаемости УПЛ в 2018 году
 14 апреля , 19:08
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук