В Черкасской области горел грузовой автомобиль с 22 тоннами молока
На Черкасчине спасатели ликвидировали пожар вблизи города Смела на Черкасщине. Там просто посреди трассы загорелся молоковоз с 22 тоннами продукта.
Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в Черкасской области.
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7 августа в 2:22 спасателям поступило сообщение о пожаре грузового автомобиля DAF, который перевозил 22 тонны молока. Происшествие произошло на улице Героев Холодноярцев в пригороде Смелы,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что молоковоз двигался из Херсона в Черкассы, когда случилось повреждение колеса с последующим его возгоранием. На место происшествия выехали спасатели 12-й государственной пожарно-спасательной части, которые ликвидировали пожар в 3:15.
На Черкасщине загорелся молоковоз
Огнем пожара уничтожено 2 колеса, а также внешние конструкции цистерны.
К счастью, водитель транспорного средства не пострадал.
Под Смелой спасатели ликвидировали пожар, который вспыхнул на молоковозе