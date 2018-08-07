На Черкащині горів вантажний автомобіль із 22 тоннами молока
На Черкащині рятувальники ліквідували пожежу поблизу міста Сміла на Черкащині. Там просто посеред траси загорівся молоковоз із 22 тоннами продукту.
Про це інформує прес-служба ДСНС у Черкаській області.
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7 серпня о 2:22 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу вантажного автомобіля ДАФ, який перевозив 22 тонни молока. Подія сталася на вулиці Героїв Холодноярців у передмісті Сміли,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що молоковоз рухався із Херсона на Черкаси, коли сталося пошкодження колеса із подальшим його загоранням. На місце події виїхали рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини, які ліквідували пожежу о 3:15.
На Черкащині загорівся молоковоз
Вогнем пожежі знищено 2 колеса, а також зовнішні конструкції цистерни.
На щастя, водій транспорного засобу не постраждав.
Під Смілою рятувальники ліквідували пожежу, яка спалахнула на молоковозі