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В Черкасской области люди уже третью неделю без водоснабжения

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В 70-тысячном городе Смела на Черкасщине отключили круглосуточное водоснабжение, вода появляется только на несколько часов.

Жалобы и обращения к чиновникам результатов не дали, воды нет уже несколько недель.

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В семье Любви Мазурик экономят каждую каплю. Вода из крана течет только несколько часов утром и вечером, а потому делают запасы. Местные говорят, что из-за таких перебоев трубы покрываются коррозией и ухудшается качество воды. А цена уже достигла 29 гривен за куб.

Если вода не подается более шести часов – это нарушение закона,
– отметила председатель ОСМД Любовь Щепак.

Из двух десятков насосов для водоснабжения работает только половина, а в апреле сломались еще три. Сейчас Смела на пожарном уровне подачи воды. Причина в том, что все оборудование устаревшее, порывы на трубах ликвидируют ежедневно, а насосам уже по 40-50 лет.

Главный инженер КП "ВодГео" Владимир Овсийчук рассказал, что для выполнения всех необходимых программ требуется 89 миллионов гривен, тогда они смогут заменить оборудование, выполнить ремонт водопроводов и коллекторов.

Новый мэр, который пришел на должность в марте, рассказывает, что пока нашли средства на установку шести насосов.

Нужны профессиональные люди, которые сделают аудит предприятия и дадут четкие рекомендации. С этими четкими рекомендациями мы можем обращаться в Европейский банк регионального развития, но для этого мы должны сначала решить, что мы хотим,
– подчеркнул глава города Смела Алексей Цыбко.

Впрочем, новых шести насосов не хватит, чтобы вернуться к круглосуточному графику подачи воды. Смелянам обещают восстановить водоснабжение лишь днем. Сделать это планируют уже со следующей недели.

Теги: Новости Украины коммунальные услуги Новости Черкасс
Источник: 24 канал
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