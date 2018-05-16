На Черкащині люди вже третій тиждень без водопостачання

У 70-тисячному місті Сміла на Черкащині відімкнули цілодобове водопостачання, вода з’являється тільки на кілька годин.

Скарги та звернення до чиновників результатів не дали, води немає уже кілька тижнів.

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У родині Любові Мазурик економлять кожну краплю. Вода із крана тече тільки кілька годин зранку та ввечері, а тому роблять запаси. Місцеві кажуть, що через такі перебої труби покриваються корозією та погіршується якість води. А ціна уже сягнула 29 гривень за куб.

Якщо вода не подається понад шість годин – це порушення закону,

– зазначила голова ОСББ Любов Щепак.

Із двох десятків насосів для водопостачання працює лише половина, а у квітні зламалися ще три. Зараз Сміла на пожежному рівні подачі води. Причина в тому, що все обладнання застаріле, пориви на трубах ліквідовують щодня, а насосам уже по 40-50 років.

Головний інженер КП "ВодГео" Володимир Овсійчук розповів, що для виконання всіх необхідних програм потрібно 89 мільйонів гривень, тоді вони зможуть замінити обладнання, виконати ремонт водогонів і колекторів.

Новий мер, який прийшов на посаду у березні, розповідає, що поки знайшли кошти на встановлення шести насосів.

Потрібні професіональні люди, які зроблять аудит підприємства і дадуть чіткі рекомендації. З цими чіткими рекомендаціями ми можемо звертатись в Європейський банк регіонального розвитку, але для цього ми маємо спочатку вирішити, що ми хочемо,

– наголосив голова міста Сміла Олексій Цибко.

Втім, нових шести насосів не вистачить, аби повернутись до цілодобового графіку подачі води. Смілянам обіцяють відновити водопостачання лише упродовж дня. Зробити це планують уже з наступного тижня.