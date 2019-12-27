В Черкасской области нашли реку с нечистотами: шокирующие фото и видео

В Черкасской области, в селе Новая Дмитровка, местные жители нашли настоящую реку нечистот, которая протекала в нескольких километрах от села. Когда пошли искать ее источник, то обнаружили, что река течет прямо из мусорного полигона в Золотоноше.

На холме рядом с рекой уже образовались целые озера, полные грязи и мутной воды, которая еще и пенится.

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Озера ведут к Золотоношскому мусорному полигону твердых бытовых отходов. Сельский председатель Новой Дмитровки предполагает, что эти стоки с выгребных ям города Золотоноши, ведь это их территория.

"Трудно сказать, сколько оно сливалось, оно скапливалось, но мы видим, что оно не месяц или два происходило, потому что каньоны – они не могли образоваться очень быстро, во всяком случае мы видим наслоения этих отложений многомесячные, а возможно и многолетние", – пояснил председатель сельсовета Новой Дмитровки Михаил Назаренко.



Река с нечистотами на Черкасчине

В горсовете Золотоноши не знают, откуда взялись стоки. Предполагают, это отходы маслозавода, которые привозят на полигон. В таком случае, говорят чиновники, отходы безвредны, ведь это белок.

"Оно должно быть пастообразное, может где-то на сегодня оно было не совсем пастообразное, может поверхностные воды, дожди размыли его, сейчас будем проводить расследование, это не допустимо, чтобы оно вытекало", – пояснил заместитель городского головы Золотоноши Олег Масло.



Местные обнаружили, что река течет из мусорного полигона в Золотоноше



Грязная река в Новой Дмитровке

На месте побывали и экологи. По их подсчетам, загрязнено более чем 5000 квадратных метров территории. Они провели анализы, и говорят, что это не белок. Результаты исследований и информацию о начисленных убытках экологи передадут полиции. Виновных будут искать правоохранители.