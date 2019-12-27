На Черкащині знайшли річку з нечистотами: шокуючі фото та відео

На Черкащині, у селі Нова Дмитрівка, місцеві жителі знайшли ріку нечистот, яка протікає за кілька кілометрів від села. Коли пішли шукати її джерело, то виявили, що річка тече прямісінько зі сміттєвого полігону в Золотоноші.

На пагорбі поруч річки вже утворились цілі озера, повні багнюки та мутної води, яка ще й піниться.

До слова: На Львівщині виявили масову загибель риби

Озера ведуть до Золотоніського сміттєвого полігону твердих побутових відходів. Сільський голова Нової Дмитрівки припускає, що ці стоки із вигрібних ям міста Золотоноші, адже це їхня територія.

"Важко сказати, скільки воно зливалось, воно накопичувалось, але ми бачимо, що воно не місяць чи два відбувалося, тому що каньйони – вони не могли утворитися дуже швидко, у всякому випадку ми бачимо нашарування цих відкладень багатомісячні, а можливо і багаторічні", – пояснив сільський голова Нової Дмитрівки Михайло Назаренко.



Річка з нечистотами на Черкащині

У міськраді Золотоноші не знають, звідки взялись стоки. Припускають, це відходи з маслозаводу, які привозять на полігон. У такому разі, кажуть чиновники, відходи не шкідливі, адже це білок.

"Воно повинне бути пастоподібне, може десь на сьогодні воно було не зовсім пастоподібним, може поверхневі води, дощі розмили його, зараз будемо проводити розслідування, це не допустимо, щоб воно витікало", – пояснив заступник міського голови Золотоноші Олег Масло.



Місцеві виявили, що річка тече зі сміттєвого полігону в Золотоноші



Брудна річка у Новій Дмитрівці

На місці побували й екологи. За їхніми підрахунками, забруднено більше ніж 5 тисяч квадратних метрів території. Вони провели аналізи, і кажуть, що це не білок. Результати досліджень та інформацію про нараховані збитки екологи передадуть поліції. Винних шукатимуть правоохоронці.