В Черкасской области неизвестные отравили более 50 собак

Уже несколько дней жители Ватутино находят мертвых животных по всему городу. Волонтеры уверены, что это – дело рук догхантера, который целенаправленно убивает собак.

Люди обратились в полицию, а погибших животных отдали на экспертизу.

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Зоозащитники рассказали, что от неизвестного яда в Ватутино погибли почти полсотни собак. Ветеринар Наталья Притула оказывала медицинскую помощь собакам, которых неравнодушные привозили со всего города.

Ажиотаж был большой. Привезли примерно около 20 собак, из них 6-7 домашних. Однако из всех выжили лишь 5 животных,

– отметила она.

Местная жительница Наталья Береговенко стала свидетелем преступления. Женщина пыталась спасать животных. Рассказала, что уцелевшие собаки чудом не съели яд, который рассыпали неизвестны.



Госпожа Наталия с одной из собак, уцелевшей после массового отравления в Ватутино

Отравили животных днем, поэтому даже дети, которые возвращались из школы, видели, как собаки в конвульсиях умирают по всему городу. Активисты убеждены: это работает догхантер.



Животных травили посреди дня

Волонтер Марина Полозова вспомнила, что в 2018 году уже была подобная ситуация. Тогда отравили более двухсот бездомных собак, но виновные не наказаны до сих пор.

Человека, который травили животных, поймали с поличным. Он почти признал это на камеру. Но его до сих пор не наказали,

– отметила Марина.

Между тем в полиции открыли новое уголовное производство по статье о жестоком обращении с животными. За это злоумышленникам грозит ограничение свободы до трех лет.

Как можно решить проблему

Проблему бездомных животных может решить создание приюта. Но местные чиновники объяснили, что в бюджете нет на это денег. Единственное, что смогли – создать программу "Предотвращение жестокого обращения с бездомными животными".

Согласно этой программе, мы с неравнодушными проводим за деньги города и общины стерилизацию, вакцинацию и чипирование животных. Чтобы они были безопасны для жителей,

– прокомментировал Юрий Кубявка, заместитель городского головы Ватутино.

Но результата это не дает, ведь в 2018 году стерилизовали 70 собак, а уже почти половина из них погибли от рук догхантера. Поэтому волонтеры требуют наказать виновных.