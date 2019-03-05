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      На Черкащині невідомі отруїли понад 50 собак

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      Уже декілька днів мешканці Ватутіного знаходять мертвих тварин по всьому місту. Волонтери впевнені, що це – справа рук догхантера, який цілеспрямовано вбиває собак.

      Люди звернулися до поліції, а загиблих тварин віддали на експертизу.

      Читайте також: Чоловік жорстоко побив безпритульного собаку у Києві: деталі кримінальної справи

      Зоозахисники розповіли, що від невідомої отрути у Ватутіному загинули майже півсотні собак. Ветеринар Наталія Притула надавала медичну допомогу собакам, яких небайдужі привозили з усього міста.

      Ажіотаж був великий. Привезли десь до 20 собак, з них 6-7 домашніх. Проте зі всіх вижили лише 5 тварин,
      – зазначила вона.

      Місцева мешканка Наталія Береговенко стала свідком злочину. Жінка намагалася рятувати тварин. Розповіла, що вцілілі собаки дивом не з'їли отруту, яку розсипали невідомі.

      Отруєння собак на Черкащині
      Пані Наталя з однією з собак, що вціліла після масового отруєння у Ватутіному

      Отруїли тварин вдень, тому навіть діти, які йшли зі школи, бачили, як собаки в конвульсіях помирають по всьому місту. Активісти переконані: це працює догхантер.

      Отруєння собак на Черкащині
      Тварин труїли посеред дня

      Волонтерка Марина Полозова пригадала, що у 2018 році вже була подібна ситуація. Тоді отруїли понад дві сотні безпритульних собак, але винні не покарані й досі.

      Людину, яка травила тварин, піймали на гарячому. Вона майже визнала це на камеру. Та її досі не покарали,
      – наголосила Марина.

      Тим часом у поліції відкрили нове кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження із тваринами. За це зловмисникам загрожує обмеження волі до трьох років. 

      Як можна розв'язати проблему

      Проблему безпритульних тварин може вирішити створення притулку. Але місцеві чиновники пояснили, що в бюджеті немає на це грошей. Єдине, що змогли – створити програму "Запобігання жорстокому поводженню з безпритульними тваринами".

      Згідно з цією програмою, ми з небайдужими проводимо за гроші міста та громади стерилізацію, вакцинацію й чипування тварин. Щоб вони були безпечні для мешканців,
      – прокоментував Юрій Кубявка, заступник міського голови Ватутіного.

      Та результату це не дає, адже у 2018 році стерилізували 70 собак, а вже майже половина з них загинули від рук дог-хантера. Тож волонтери вимагають покарати винних.

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      Теги: Новини України Фотоновини Новини Черкас Світ тварин Розслідування Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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