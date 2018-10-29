В Черкасской области отопительный сезон оказался под угрозой из-за миллионных долгов

Если у вас дома уже тепло, то в Смеле, что на Черкасщине, люди до сих пор без отопления. А все из-за долгов за газ предприятия, которое поставляет тепло. Различным газоснабжающим и транспортировочным организациям Смела должна около 150 миллионов гривен. А долги даже не начали отдавать.

Уже три года подряд в городе проблемы с отоплением. Сезон начинают с опозданием и часто прерывают.

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8 лет монополистом в сфере теплоснабжения в городе было частное предприятие "Смелаэнергоинвест". Однако оно задолжало "Нафтогазу" за голубое топливо около 70 миллионов гривен. И это несмотря на то, что жители исправно платят за отопление. Чтобы исправить ситуацию, в декабре прошлого года городская власть создала коммунальное предприятие, которое забрало на свой баланс котельные. Сейчас его руководитель отчитывается – все 20 котельных технически готовы.

На сегодняшний день техническая готовность котельных в полном объеме,

– отметил и.о. директора КП "Смелатеплокомунэнерго" Владислав Ропатенко.

Однако из-за долгов начать сезон не могут.

Считается задолженность за отопительный сезон в размере 2 миллионов 450 тысяч гривен. Но трейдер, помимо этой задолженности, желает получить и другие средства – штрафы, пенни, которые начислялись не понятно за что, поэтому он подал в суд,

– сообщил и.о. начальника управления ЖКХ города Смела Сергей Чередниченко.

В "Черкассыгазе" говорят, исправить ситуацию можно лишь тогда, когда город отдаст долг. И у города таких денег нет.

Поэтому для городских больниц взялись искать альтернативу централизованному отоплению. Инвестор вскоре установит твердотопливный котел.

Смела пытается, особенно коммунальные заведения, переходить на альтернативное тепло. Будет где-то на 20% дешевле, чем на сегодняшний день у нас в Смеле есть отопление. Поэтому это действительно будет экономия на средствах,

– отметил руководитель отдела здравоохранения Николай Стуженко.

Когда появится тепло в квартирах горожан – чиновники даже не берутся прогнозировать.