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      На Черкащині опалювальний сезон опинився під загрозою через мільйонні борги

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      Якщо у вас вдома вже тепло, то у Смілі, що на Черкащині, люди досі без опалення. А все через борги за газ підприємства, яка постачає тепло. Різним газопостачальним і транспортувальним організаціям Сміла винна близько 150 мільйонів гривень. А борги навіть не почали віддавати.

      Вже три роки поспіль у місті проблеми з опаленням. Сезон починають із запізненням і часто переривають.

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      8 років монополістом у сфері теплопостачання в місті було приватне підприємство "Смілаенергоінвест". Однак воно заборгувало "Нафтогазу" за блакитне паливо близько 70 мільйонів гривень. І це попри те, що жителі справно платити за опалення. Щоб виправити ситуацію, у грудні минулого року міська влада створила комунальне підприємство, яке забрало на свій баланс котельні. Зараз його керівник звітує – всі 20 котелень технічно готові.

      На сьогоднішній день технічна готовність котелень у повному обсязі,
      – зазначив в.о директора КП "Смілатеплокомуненерго" Владислав Ропатенко. 

      Однак через борги розпочати сезон не можуть.

      Рахується заборгованість за цей опалювальний сезон в розмірі 2 мільйонів 450 тисяч гривень. Але трейдер, крім цієї заборгованості, бажає отримати й інші кошти – штрафи, пенні, які нарахувалися не зрозуміло за що, тому він подав до суду,
      – повідомив в.о начальника управління ЖКГ міста Сміла Сергій Чередніченко. 

      У "Черкасигазі" кажуть, виправити ситуацію можна лише тоді, коли місто віддасть борг. Та у міста таких грошей немає.

      Тож у міські лікарні взялися шукати альтернативу централізованому опаленню. Інвестор незабаром встановить твердопаливний котел.

      Сміла намагається, особливо комунальні заклади, переходити на альтернативне тепло. Буде десь на 20% дешевше, ніж на сьогоднішній день у нас у Смілі є опалення. Тому це дійсно буде економія на коштах,
      – зауважив керівник відділу охорони здоров'я Микола Стуженко. 

      Коли з’явиться тепло у квартирах містян – чиновники навіть не беруться прогнозувати.

      Теги: Новини України опалювальний сезон Новини Черкас
      Джерело: 24 канал
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